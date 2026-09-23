ראש מועצת בנימין ישראל גנץ: אני שולח חיזוקים למשפחת לייטר, אנו עומדים לצדכם ומתפללים לרפוא

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ ליווה הערב (רביעי) את משפחתו של נריה לייטר שנפצע בפיגוע הדריסה בכביש 443 בבית החולים שערי צדק בירושלים.

"אני נמצא בבית החולים שערי צדק, שם הרופאים נלחמים על חייו של נריה דב בן חנה לייטר, שנפצע בפיגוע בכביש 443. נריה הוא בנם של חני ויחיאל לייטר, תושבי עלי שבבנימין. גם אחרי שאחיו משה נפל בקרב בעזה, הוא המשיך בשירות מילואים ארוך ומשמעותי. בשם תושבי בנימין, אני שולח חיזוקים למשפחת לייטר, אנחנו עומדים לצדכם ומתפללים לרפואתו של נריה", אמר גנץ.

הוא סיפר כי לאחר הפיגוע קיים שיחה עם ראש הממשלה בנוגע למצב הביטחוני. "שוחחתי הערב ארוכות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, רגע לפני צאתו לארצות הברית. אחרי שני פיגועים בבנימין בתוך ימים בודדים, אני קורא לממשלה לפעול עכשיו: להבהיר שלא תקום כאן מדינה פלסטינית, לחדש את השליטה בשטחים הפתוחים בבנימין, יהודה ושומרון ולפעול ביד קשה נגד המחבלים".

גנץ גם סימן את התגובה הראויה מבחינתו. "יש לפנות את הכפרים שמהם יצאו מפגעים, לסרוק אותם ביסודיות ולוודא שאין בהם נשק. עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי".