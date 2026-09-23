ערב יום הכיפורים האחרון ייזכר בקהילה היהודית בבודפשט כרגע היסטורי של תיקון. עשרות שנים לאחר שנדמו בו קולות התפילה, נחנך מחדש בית הכנסת ההיסטורי בשכונת ראקושפלטה בבירת הונגריה.

המבנה המפואר, שחווה את נחת זרועם של הנאצים ולאחר מכן הוסב למחסן ספרים ועיתונים תחת השלטון הקומוניסטי, חזר סוף-סוף לייעודו המקורי.

בראיון לערוץ 7, משתף הרב שלמה כובש, הרב הראשי להונגריה ומשליחי חב"ד במדינה, בתחושותיו ובתהליך השיקום המורכב והמרגש.

הוא פותח בתיאור התחושות כשנכנס לבית הכנסת בערב יום הכיפורים, אחרי שנים שבהם המקום היה שומם מתפילה. "זו הייתה תחושה שקשה לתאר במילים. אתה עומד בתוך מבנה שנבנה לפני מאה שנה לתפילה יהודית, יודע מה עבר עליו במשך עשרות שנים, ואז שומע שוב יהודים מתפללים, שרים ורוקדים בתוכו. יש כאן תחושה עמוקה של השבת משהו שנלקח מאיתנו. מקום שהיה מרכז קהילתי שוקק הפך למחסן ספרים, והיום - ההיסטוריה שוב משתנית והמקום חוזר למטרתו המקורית".

הרב כובש משחזר כיצד הושב המבנה לייעודו המקורי. "לפני כארבע שנים התחלנו לפעול באופן רציני להשבת המבנה. ידענו שמדובר בתהליך מורכב שכולל משא ומתן ממושך ועבודה רבה מאחורי הקלעים, אבל עמדה לנגד עינינו אמונה ברורה: אם בית הכנסת הזה נבנה עבור יהודים ומתוך חיי קהילה, הוא חייב לחזור ולהיות בית כנסת".

בית הכנסת שנחנך מחדש בבודפשט צילום: באדיבות המצלם

לדבריו, "מצאנו מבנה בעל ערך היסטורי עצום, אך כזה שדרש עבודת שיקום יסודית ומאסיבית. היה לנו חשוב מאוד לא רק לשפץ, אלא לשמר את אופיו המקורי ולהחזיר לו ככל האפשר את המראה ההיסטורי שלו".

עבודת השחזור כללה את את העיטורים המקוריים שעיטרו את המקום - חרף העובדה שכמעט לא נותר תיעוד שלו מהעבר. "זה היה אחד האתגרים הגדולים בפרויקט. למעשה, הייתה בידינו רק תמונה אחת משמעותית של פנים המבנה מתקופת תפארתו. כדי להתגבר על הפער, נעזרנו בטכנולוגיות חדשניות, כולל בינה מלאכותית, שבאמצעותה שיפרנו את איכות התמונה וחילצנו ממנה הפרטים המוצפנים. לאחר מכן, עשרות אנשי מקצוע ומומחי שימור עבדו בשקדנות כדי לשחזר את העיטורים בצורה המדויקת ביותר למקור".

הפרויקט, שהיקפו נאמד במיליוני אירו, יצא לפועל הודות לתמיכתו הנדיבה של הפילנתרופ איגור טולשינסקי, שמסייע רבות לחיזוק החיים היהודיים בהונגריה. "זו השקעה גדולה מאוד", מציין הרב כובש, "אבל מבחינתנו מדובר בהשקעה בעתיד היהודי ולא רק בשימור העבר".

אחד משיאי אירוע חנוכת בית הכנסת היה הכנסת ספר תורה חדש למבנה המשופץ. "ספר התורה הוא הלב של בית הכנסת", מסביר הרב כובש. "אחרי עשרות שנים שבהן המבנה שימש כמחסן למאות אלפי ספרים חילוניים, היה סמלי ועוצמתי במיוחד שהספר הראשון שחוזר אליו הוא ספר תורה. התפילות והריקודים מילאו מחדש את החלל".

רגע מרגש נוסף נרשם עם הגעתו של הרב מיכאל דושינסקי, נכדו של מייסד בית הכנסת הקרוי על שמו. "זהו מעגל היסטורי מרטיט", אומר הרב. "הסב בנה בית כנסת, הדור הבא ראה את החורבן, וכעת הנכד מגיע לראות את המקום קם לתחייה".

במהלך האירוע מונה הרב אלי נוגרדי, בן למשפחה הונגרית שורשית, לרב בית הכנסת והקהילה.

זהו בית הכנסת השישי שמוחזר לפעילות בודפשט במסגרת המהלך שמובל בשנים האחרונות. "אנחנו מנסים להחזיר את החיים היהודיים למקומות שבהם הם פעמו בעבר", מסכם הרב כובש. "השאיפה היא שבית הכנסת בראקושפלטה יהיה מקום מלא חיים - עם תפילות בשבתות ובחגים, שיעורי תורה, ופעילות למשפחות וילדים. אנחנו לא רוצים מוזיאון ולא באים רק לשמר את הזיכרון, אלא ליצור המשכיות. שמי שייכנס לכאן לא יחשוב רק על מה שהיה לפני מאה שנה, אלא יראה מול עיניו את העתיד".