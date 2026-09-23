לבית המשפט העליון הוגשה היום (רביעי) עתירה על ידי עו"ד רחביה פילץ בשם פעילים ב'מטה צדק לעמירם', בדרישה למנוע את התמודדותו של ראש השב"כ לשעבר, יורם כהן, לכנסת במסגרת מפלגת 'ישר'.

העותרים טוענים כי מעורבותו של כהן בהתרת עינויים קשים נגד עמירם בן אוליאל והקטין בפרשת דומא, לצד שורת כשלים חמורים בחקירות תחת פיקודו, עומדים בניגוד לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ומחייבים את פסילת מועמדותו.

הפנייה לבג"ץ נעשתה לאחר שיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, מחק על הסף את עתירתם הקודמת ללא קיום דיון. ההחלטה התבססה על היעדר חתימות של שליש מחברי הוועדה, כנדרש בתקנון.

בעתירה לבג"ץ טוענים העותרים כי מדובר במכשול פרוצדורלי שאין בו כדי למנוע דיון טעון במהות. לטענתם, במקרים דומים של מועמדים אחרים לא הוקפד על דרישה זו, ולפיכך מדובר באפליה הדורשת את התערבות בית המשפט העליון.

במרכז העתירה עומדת הטענה כי יורם כהן היה מעורב באופן פעיל בהכשרת האמצעים הפיזיים בחקירת דומא.

לדברי העותרים, לא מדובר באירוע נקודתי אלא בדפוס פעולה רחב בתקופת כהונתו של כהן. העותרים טוענים כי מעשים אלו מייצרים מנגנון המעניק הגנה מראש לשימוש באמצעים אסורים ומכרסם בשלטון החוק.

מ'מטה צדק לעמירם' נמסר: "אדם שהכשיר פגיעה חמורה בזכויות אדם, עקף את החוק והעניק גיבוי להוצאת הודאות בכוח - לא ראוי לכהן בכנסת ישראל. העתירה שהגשנו אינה עניין פרוצדורלי, אלא קריאה להצבת קו אדום מוסרי ומשפטי בלב הדמוקרטיה הישראלית. לא ייתכן שמי שהוביל דפוס חוזר של רמיסת שלטון החוק בחקירות השב"כ יבקש כעת את אמון הציבור כמחוקק. אנו דורשים מבג"ץ להתערב, לנהוג בשוויוניות ולמנוע את הלבנת המעשים החמורים הללו דרך הספסלים של בית הנבחרים".