ערב יום כיפור, קהילת אנשי עסקים ותושבי היישוב סביון, המונה למעלה מ-120 אנשים, השתתפו במסע סליחות מיוחד בירושלים.

הסיור אורגן ונוהל על ידי רב הקהילה ושליח חב"ד בסביון, הרב שמואל ביסטריצקי ורעייתו הרבנית רבקה, כחלק מפעילות ההכנה לקראת יום הכיפורים.

המסע נפתח בארוחת ערב משותפת בירושלים, שהפכה להתוועדות חסידית ממושכת. במהלך הערב נשא הרב ביסטריצקי דברים מרוממים בפני הנוכחים, ועורר את המשתתפים לקראת היום הקדוש תוך דגש על משמעות הימים הללו בעבודה הרוחנית הפרקטית.

בהמשך הלילה יצאה הקבוצה לסיור לילי מודרך בסמטאות העיר העתיקה, שם קיבלו המשתתפים סקירה על ההיסטוריה היהודית של המקום ועל שרשרת הדורות בירושלים.

הסיור נחתם במעמד סליחות עוצמתי של 120 אנשי העסקים מול אבני הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו.

משתתפי המסע הביעו את התרגשותם הגדולה מהאווירה הייחודית, מהאחדות הקהילתית ומתחושת ההתעוררות לכבוד השנה החדשה.