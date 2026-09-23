יוסי דגן וישראל גנץ בבית החולים בי-ם: ״דורשים מהממשלה תגובה נחושה – לשנות את המציאות הביטח

ראש מועצת שומרון יוסי דגן וראש מועצת בנימין וראש מועצת יש"ע ישראל גנץ הגיעו הערב (רביעי) לבית החולים שערי צדק בירושלים כדי לעמוד לצד משפחת לייטר, לאחר פציעתו של לוחם המילואים נריה לייטר באורח קשה מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443.

"לצערנו, זה פיגוע קשה. בתוך שבוע היו שני פיגועים בבנימין ופיגוע נוסף בשומרון. הגעתי לכאן עם חברי יוסי דגן. נריה הוא תושב השומרון, והוריו תושבי עלי שבבנימין. אנחנו כאן יחד כדי להיות עם המשפחה. הגיע הזמן להכריע את הרשות שמחנכת לטרור ודוחפת לטרור. האשליה של שטחי A, B ו־C מסוכנת לישראל. מדינת ישראל צריכה לתפוס את השטחים הפתוחים, להחיל בהם את החוק הישראלי ולהציב בהם כוחות משטרה וצבא", אמר גנץ.

דגן הוסיף "בזמנים האלה אין ימין ואין שמאל. עם ישראל כולו מתאחד בתפילה לרפואתו של הלוחם נריה דב בן חנה. אנחנו מחבקים את אשתו, את המשפחה ואת כל קהילת חוות יאיר. ההתיישבות בשומרון, ההתיישבות בבנימין וכל עם ישראל חזקים יחד. לעולם לא תשברו אותנו. נבנה יותר, נטייל ונמשיך לחיות כאן.

הגיע הזמן לייבש את הביצה. אנחנו לא מכירים במושג ‘טרור בודדים’. יש כאן רשות שמסיתה לטרור, וכמעט בכל יום יש פיגוע. עם ישראל מצפה לתגובה נחושה ולתשובות מהממשלה. הגיע הזמן לעצור את זה", סיכם ראש מועצת שומרון.