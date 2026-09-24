לקראת ציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, מציגים נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמפרסמת מנהלת תקומה תמונה של התאוששות וצמיחה דמוגרפית מרשימה בחבל תקומה.

אוכלוסיית העוטף גדלה בכ-10% לעומת ערב המתקפה, ומונה כיום כ-66 אלף תושבים - תוספת של כ-5,000 תושבים. לפי נתוני המנהלת, מדובר בקצב גידול האוכלוסייה הגבוה פי 2.5 מהממוצע הארצי באותה תקופה.

מפילוח הנתונים עולה כי יותר מ-90% מתושבי העוטף שנאלצו להתפנות כבר חזרו לבתיהם, ואליהם הצטרפו אלפי תושבים חדשים שלא התגוררו באזור לפני המתקפה. העיר שדרות, המהווה את המרכז העירוני הגדול בחבל, מונה כיום כ-40 אלף תושבים ומאכלסת למעלה ממחצית מכלל תושבי האזור.

מהלכי השיבה לבתים תופסים תנופה, כאשר במהלך שנת 2026 החל תהליך החזרה בשלוש מחמש הקהילות האחרונות שנותרו מחוץ לחבל.

לקיבוץ כיסופים כבר שבו למעלה מ-96% מהתושבים, ובמהלך הקיץ האחרון החלה החזרה גם לקיבוצים חולית וכפר עזה. תושבי קיבוץ בארי צפויים להתחיל לשוב לביתם לקראת סוף השנה, ואילו חזרתם של תושבי קיבוץ ניר עוז מתוכננת להתבצע במהלך שנת 2027.

במישור האסטרטגי, מנהלת תקומה פועלת תחת יעד של הכפלת אוכלוסיית החבל עד לשנת 2033. לצורך מימוש חזון זה והשבת החיים למסלולם, הוקצתה תוכנית רב-שנתית בהיקף של כ-17 מיליארד שקלים. עד לסוף שנת 2025 כבר חויבו כ-11.6 מיליארד שקלים מתוך התקציב, כאשר למעלה מ-3 מיליארד שקלים הושקעו ישירות בשיקום היישובים ובפתרונות מגורי הביניים.

ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן, התייחס לנתונים ואמר כי המשימה של המנהלת אינה מצטמצמת רק בהשלמת מה עוד שנדרש ביישובים שנפגעו, אלא ביצירת התנאים שיאפשרו לחבל להמשיך להשתקם, לצמוח ולמשוך אליו משפחות ותושבים חדשים.