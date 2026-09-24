יוסף חיים אוחנה עם אביו לאחר קניית ארבעת המינים באדיבות המצלם

שורד השבי יוסף חיים אוחנה פרסם סרטון בו הוא מצולם יחד עם אביו כשהאב מחזיק את ארבעת המינים שרכש עבורו ימים ספורים לפני שנחטף ב-7 באוקטובר על ידי מחבלי חמאס לעזה.

השנה רכש אוחנה בעצמו את ארבעת המינים וסיפר כי רגע אחרי השחרור היה חשוב לו להספיק ליטול לולב בטרם יעבור זמן המצווה.

"לפני שנה אבא קנה לי את ארבעת המינים שהייתי במנהרות החמאס בעזה וחצי שעה לפני סיום החג, זכיתי לברך על הלולב", נזכר אוחנה.

לדבריו "השנה רכשתי בעצמי ארבעת המינים, ואני מבקש מכל עם ישראל שירכשו את ארבעת המינים במצווה שמסמלת את השמירה על האחדות של כל עם ישראל".