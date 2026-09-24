"מועצת השלום" שהקים הנשיא טראמפ לשיקום עזה הודיעה כי תתחיל בתוכנית לשיקום הרצועה בקרוב.

בהודעה שפורסמה במהלך פגישה בשולי העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, מסרה הועדה כי יוקצבו 2.45 מיליארד דולר לשיקום רצועת עזה, שיתחיל בקרוב.

על פי התוכנית, המימון יחולק בין 66 תוכניות שונות לאורך תקופה של שישה חודשים, ויתמקד בעיקר בצרכים מיידיים כגון דיור, ייצור חשמל באמצעות סולר ופינוי פסולת.

בפגישה שניהל חתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר, עם חברי "מועצת השלום" בשולי העצרת הכללית של האו"ם, הוא הודה כי למרות שמדינות העולם התחייבו לתרומות בשווי 18 מיליארד דולר, עד כמה הועברו רק 280 מיליון, מה שגורם לעיכוב בתוכנית לשיקום עזה.

"הפרויקט נתקל בעיכובים שונים בנושאים שונים, מסיבות כאלה ואחרות. המטרה היום הייתה למעשה רק להראות לכם שאנחנו מחויבים באופן מלא לביצוע המשימה", אמר קושנר.

גם שליחו של טראמפ, סטיב ויטקוף, נכח בפגישה והוסיף כי "חלה התקדמות ממשית במהלך השנה החולפת. כל החטופים שבו הביתה. קיימת הפסקת אש - אולי אינה מושלמת, אך היא עדיין בתוקף. המאמצים ההומניטריים הניבו תוצאות היסטוריות, עם מיליארדי דולרים שנתרמו והובטחו כדי לספק מענה לצרכים דחופים ולתמוך בתהליך השיקום הממושך".

על פי הערכות ראשי "מועצת השלום" לשיקום עזה יידרשו לפחות 71.4 מיליארד דולר במהלך העשור הקרוב, וחברי המועצה מתכוונים ללחוץ על המדינות שהתחייבו לתרום כספים לעשות זאת בהקדם.