במערכת הביטחון מאשרים הבוקר (חמישי) כי בפעילות מבצעית משותפת של צה"ל ושב"כ, תקפו אתמול כוחות הביטחון במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה וחיסלו את המחבל מחמד אבו עלואן, ששימש כמנהל מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס.

אבו עלואן, שהיה מהדמויות המרכזיות במערך הפיננסי של הארגון, חוסל במטרה להסיר באופן מיידי את האיום הביטחוני שהציב.

המחבל החל את פעילותו בארגון הטרור לפני כעשור, ובמסגרת תפקידו בראש מחלקת הכספים היה אמון על תקצוב כלל המערכים והזרועות של חמאס ברצועה. לאורך המלחמה הועברו בהכוונתו הישירה למעלה ממיליארד שקלים למימון הפעילות המבצעית והצבאית של הארגון, מהלך שהיווה גורם מכריע בניסיונותיו של חמאס לשמר את משילותו ולשרוד את הלחימה.

בצבא מציינים כי "בתקופה האחרונה פעל אבו עלואן באופן נמרץ לשיקום היכולות הצבאיות והאדמיניסטרטיביות של חמאס, תוך הפרה שיטתית ומתמשכת של הסכם הפסקת האש. פעילותו המבצעית והפיננסית הובילה להחלטה על סיכולו הממוקד בדרום הרצועה, המהווה מכה קשה לצינור החמצן הכלכלי של ארגון הטרור".

אתמול גם התייחסו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ לתקיפה ושיבחו את צה"ל ואת שב"כ "על הפעולה המדויקת ועל הפעילות התקיפה לסיכול אויבינו".

ראש הממשלה ושר הביטחון הדגישו כי הפעילות נגד בכירי חמאס ומערכי הארגון תימשך. "אנחנו ממשיכים לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו, לפגוע במקורות המימון שלו ולהשמיד את תשתיות הטרור", מסרו.

נתניהו וכ"ץ חתמו את הודעתם בהצהרה: "לא נאפשר לחמאס לשקם את כוחו ולא נעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה".