משרד החוץ פרסם היום (חמישי) אזהרה המדגישה את הצורך בזהירות יתרה עבור אזרחים ישראלים השוהים באקוודור, זאת על רקע התחממות חריגה של מי האוקיינוס השקט.

במשרד קוראים למטיילים ולתושבים באזור לנהוג בעירנות גבוהה, להתעדכן באופן שוטף בהנחיות הרשויות המקומיות, ולהתרחק ככל הניתן ממיקומים המועדים לפורענות כגון אזורי הצפות, זרימות מים חזקות ומפולות אדמה.

בתוך כך, במשרד החוץ שבים ומדגישים כי יש להימנע באופן מוחלט מחציית נהרות, נחלים או כבישים מוצפים, גם במקרים שבהם מפלס המים נראה נמוך במבט ראשון ואינו משדר סכנה מיידית. ההנחיות הללו מגיעות בעקבות צעדים דרמטיים שנקטו הרשויות באקוודור, אשר הכריזו על התראה אדומה בדרגה הגבוהה ביותר בכל רחבי המדינה, והורו לגופי החירום המקומיים לתגבר ולחזק באופן מיידי את ההיערכות לאירועי מזג אוויר קיצוניים.

הרענון בהנחיות הבטיחות נדרש בשל התפתחותה של תופעת האקלים "אל ניניו", הנגרמת כתוצאה מהתחממות בלתי שגרתית של מי האוקיינוס המשפיעה ישירות על דפוסי הרוחות, הטמפרטורות והמשקעים באזור.

באקוודור מעריכים כי התופעה עלולה להוביל בחלק מהמחוזות למטרי זעף עזים, להצפות נרחבות, לעלייה מסוכנת במפלסי הנהרות ולמפולות בוץ ואדמה, בעוד שבאזורים אחרים במדינה היא דווקא צפויה להביא לתנאי חום כבדים ויובש קיצוני.