מבצע לילי בגליל: אלף דגלי ישראל נתלו צילום: באדיבות המצלם

מבצע לילי נרחב של צעירי הציונות הדתית ונוער הגליל נערך הלילה (חמישי), ובמהלכו נפרסו ותלו כ-1,000 דגלי ישראל לאורך כבישי הגליל ובסמוך לנקודת ההתיישבות החדשה שבאזור מג'ד אל-כרום.

המהלך יצא לפועל כצעד מקדים לקראת ישיבת סיעה דחופה של הציונות הדתית המתוכננת להתקיים הבוקר באותה נקודה.

לדברי הפעילים שהשתתפו במבצע, "תליית הדגלים המסיבית נועדה להוות ביטוי ישיר ופשוט של הריבונות הישראלית באזורי הנגב והגליל".

הפעילים ציינו כי מדובר בשלב ראשון מתוך תהליך רחב היקף שמטרתו להעתיק את דפוס הפעולה של מהפכת ההתיישבות מיהודה ושומרון אל אזורי הנגב והגליל, תוך העמקת האחיזה היהודית בשטח.

במהלך ישיבת הסיעה המתוכננת להתקיים במקום, צפויים חברי הכנסת והשרים, ובראשם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, לדון בדרכים המעשיות לחיזוק הנוכחות היהודית באזור הגליל ולהובלת מהלכי התיישבות.

לצד מבצע השילוט, תליית הדגלים וההיערכות הלוגיסטית של המארגנים לקראת כינוס הסיעה, משטרת ישראל נערכת במרחב בכוחות מתוגברים.

היערכות המשטרתית הגבוהה מגיעה מתוך חשש מהתלקחות מוקדי חיכוך, הפרות סדר, התפרעויות או חסימות של צירי תנועה מרכזיים באזור ברקע קיום ישיבת הסיעה.