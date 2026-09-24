הדור הבא גדל למציאות חדשה ומורכבת, שבה הגבול בין האישי לציבורי הולך ומיטשטש. ילדים ובני נוער נחשפים מגיל צעיר למסרים רבים על גוף, מיניות, זוגיות וקשרים בין-אישיים - לעיתים הרבה לפני שיש להם כלים להבין את מה שהם רואים ושומעים.

בעולם שבו כמעט כל חוויה יכולה להפוך לתמונה, סרטון או סטורי, השאלה אינה רק איך מגנים עליהם, אלא איך מלמדים אותם מהו גבול, מהי פרטיות ומהי אינטימיות.

וזהו אתגר גם עבור המבוגרים שסביבם. הורים ואנשי חינוך רוצים להיות כתובת, אבל כדי לכוון את הדור הצעיר לא מספיק לדעת מה לומר. צריך לדעת לנהל שיח, להקשיב, לענות על שאלות מורכבות ולתת ידע מקצועי בשפה רגישה, ערכית ומותאמת לגיל.

הצטרפו לקורסי מכללת פוע"ה והפכו את הידע שלכם לכלי משמעותי עבור משפחות, זוגות והדור הצעיר. להרשמה לחצו כאן>>>

הודיה סלוק, אמא ומחנכת, בוגרת קורס הדרכת כלות והדרכה למיניות בריאה במכללת פוע"ה, מתארת את מה שקיבלה מהלימודים: "בזכות הקורס שלמדתי אני מרגישה שרכשתי שפה, עם מנגינה ומילים, שמתבוננת על מיניות בבריאות, בשמחה! כל המבט שלי על חינוך באופן כללי ועל זוגיות ואינטימיות בפרט נעשה מבט רגוע, עם עין טובה וחיבור לחיים בפשטות! הקורס בנה בי איזשהו סנטר פנימי מאוד עמוק ומבורר".

הודיה סלוק צילום: אלבום פרטי

השפה הזו משמשת אותה כבר היום כאמא לילדים וכמחנכת בגיל ההתבגרות, מול תלמידים והוריהם, וגם בשיחות עם כלות ונשים שמתייעצות איתה. בשנה הקרובה היא אף צפויה להעביר סדנאות בנושא המיניות בבית הספר שבו היא מלמדת.

אבל בניית הדור הבא אינה מתחילה רק בגיל ההתבגרות. היא ממשיכה אל החתנים והכלות ואל הבית שהם עומדים לבנות. גם כאן השתנתה ההבנה של מהי הכנה לחיי נישואין.

הרב בנימין דוד, רב יועץ במכון פוע"ה ומרצה בקורסי מכללת פוע"ה, מתאר את השינוי שעברה ההדרכה לאורך השנים: "מקובל היום להדריך אנשים בוגרים לקראת החתונה (חתנים וכלות). אבל לפני הרבה שנים היו מתמקדים רק בענייני הלכה בלבד. מכללת פוע"ה גרמה למהפכה כאשר הרחיבה את ההדרכה לנושאים חיוניים כמו השקפה ואמונה, זוגיות, היבטים רפואיים.

ומה עם הדור הצעיר? מי היה מדבר איתם ומדריך אותם? בוודאי שלפני כמה שנים זה היה טבו. 'לא מדברים, לא מקשיבים' זה כבר יעבור להם. המכון החדיר את הצורך לדיאלוג, בין אמא ובת, בין אבא לבן, בין מחנכת תלמידות שלה, בין רב מתלמיד. אוזן קשבת עם הדרכה נכונה יכולה לשבור מחיצות ולבנות אמון שהוא כל כך חשוב להמשך החיים הזוגיים".

הרב דוד בנימין, יועץ ופוסק מכון פוע"ה ומרצה. צילום: מכון פוע"ה

הרחבת ההדרכה נבעה מהבנה שהכנה לחיי נישואין אינה יכולה להסתפק בידע הלכתי בלבד. חתנים וכלות זקוקים להיכרות עם העולם הזוגי, הרגשי והרפואי, ולכלים שיסייעו להם להתמודד עם המציאות שאיתה יפגשו בבניית ביתם.

ההרשמה לקורסים נפתחה - זה הזמן להצטרף! להרשמה לחצו כאן>>>

לדברי הרב שפס, מרצה בקורסי הדרכת כלות במכללת פוע"ה: "מטרת ההכשרה של קורס הדרכת כלות הוא לייצר דמויות נשיות משמעותיות בעלות ידע הלכתי ומקצועי, שנותנות לכלה את הכלים המקסימליים והידע המעודכן הנצרך כתשתית של הטהרה והזוגיות בבתי ישראל. קורסי המכללה ייחודיים בכך שמשלבים יחד זוויות רבות ומגוונות של נושאים - הלכתי, מקצועי, זוגי ורפואי, כשבכל נושא הדמות המלמדת היא מומחית לדבר, כגון: בתחום ההלכתי מדובר ברבני המכון המנוסים, בפן המקצועי והזוגי מלמדות נשים בעלות הסמכה בתחומים אלו, ידע נרחב וניסיון עתיר שנים. דווקא בדורנו שצמא מאד הן לידע והן לרוממות - הכשרה כזו תיתן מענה מצוין".

הרב שפס עומר, יועץ ופוסק במכון פוע"ה צילום: מכון פוע"ה

מתוך תפיסה זו מכשירה מכללת פוע"ה אנשי מקצוע בתחומי הדרכת כלות, הדרכת חתנים, מיניות בריאה והדרכה לחיי אישות. ההכשרות מחברות בין תורה והלכה לבין רפואה, ידע מקצועי וכלים מעשיים - כדי שהבוגרים יוכלו לקחת את הידע אל הקהילות, מוסדות החינוך והמשפחות.

לא רק ללמד מה מותר ומה אסור, אלא להחזיר לשיח מושגים כמו גבול, פרטיות, קשר, קדושה ואינטימיות - ולהפוך אותם לכלים מעשיים בחיים.

כי בניית דור העתיד תלויה באנשים שנכשיר כדי להיות שם עבורו - לדבר, להקשיב, להדריך, ולתת לדור הבא את הכלים לבנות קשרים, זוגיות ומשפחה מתוך תורה, מקצועיות, אחריות וקדושה.

ההרשמה לקורסים נפתחה - זה הזמן להצטרף! להרשמה לחצו כאן>>>