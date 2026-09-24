רגע מרגש נרשם בשבוע שעבר במשכן הנשיא, כאשר עו"ד אינגריד הר-אבן, תושבת היישוב ענתות שבבנימין ואם שכולה, הושבעה לתפקיד שופטת בבית המשפט לענייני משפחה במחוז ירושלים.

המינוי מגיע לאחר קריירה משפטית עשירה של כארבעים שנה, וכמעט שלוש שנים לאחר ששכלה את בנה, רס"ן שילה הר-אבן ז"ל, שנפל בקרב בבסיס נחל עוז בבוקר השבעה באוקטובר.

זכרו של שילה נכח בעוצמה גם במהלך טקס ההשבעה הרשמי בבית הנשיא. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, בחר להתייחס באופן אישי למשפחת הר-אבן הנרגשת וציין כי כולם כואבים את חסרונו ביום המרגש והמשמעותי הזה.

בתום המעמד, התקשר לברך את השופטת החדשה ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ. בשיחתם הביע גנץ הערכה עמוקה על דרכה המקצועית והאישית, ומסר לאחר מכן כי אינגריד מהווה מקור גאווה עצום עבור כל תושבי בנימין.

גנץ הוסיף כי "בתוך השכול והכאב הבלתי נתפס על נפילתו של שילה, בוחרת אינגריד להמשיך קדימה, לפעול, להשפיע ולהגיע לאחד התפקידים המשפיעים והחשובים ביותר במערכת המשפט הישראלית, כשהיא מלווה בדמותו, בגבורתו ובערכים שהותיר אחריו בנה".

אינגריד הר-אבן עם בנה שילה ז"ל צילום: באדיבות המשפחה

רס"ן שילה הר-אבן ז"ל נפל בגזרת נחל עוז כשהוביל את חייליו לקרב עיקש מול מאות מחבלים שחדרו לאזור. במשך שעות ארוכות נלחמו שילה ופקודיו, חיסלו עשרות מחבלים והגנו בגופם על מוצב נחל עוז ועל קיבוץ סעד.

אף שנפצע במהלך חילופי האש, סירב להתפנות ולהפקיר את חייליו בשטח, והמשיך לפקד ולהילחם עד אשר נפל. לאחר נפילתו הועלה לדרגת רב-סרן ואף הומלץ לקבל את עיטור הגבורה על מנהיגותו ואומץ ליבו יוצאי הדופן.