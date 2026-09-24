במהלך חול המועד סוכות תשפ"ז יתקיים האירוע המרכזי של שמחת בית השואבה המסורתית בהיכל ישיבת 'מרכז הרב'.

כמדי שנה, המונים צפויים להצטרף לחגיגות והריקודים בבית המדרש, בהשתתפות רבנים ראשיים, ראשי ישיבות, דיינים, ראש עריית ירושלים משה ליאון ואישי ציבור, יחד עם תלמידי הישיבה, בוגרים, בחורי ישיבות וכל בית ישראל שיגיעו לשמוח בשמחת התורה והחג.

האירוע יתקיים ביום שלישי, ג' בחול המועד, י"ח בתשרי, 29.09, בשעה 20:00 בבית המדרש של הישיבה בירושלים. עזרת נשים תהיה פתוחה עבור הציבור הרחב. כמו כן, במהלך האירוע ישודר שידור חי בערוצי הישיבה ובערוץ 7 לטובת הציבור כולו.

שמחת בית השואבה במרכז הרב צילום: נועם לוי כובשי

כבר שנים רבות ששמחת בית השואבה ב'מרכז הרב' קנתה לה שם מרכזי באירועי חגיגות שמחת בית השואבה ברחבי הארץ וכאירוע מרכזי בירושלים בפרט.

מנהלי האירוע מציינים כי הציבור הרחב מוזמן להגיע, לקחת חלק בשמחת התורה ומצוות החג ולהשתתף בריקודים מתוך אחדות והתרוממות רוח.