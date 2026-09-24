כוחות צה"ל תקפו בסוף השבוע שעבר במרחב העיר עזה וחיסלו מהאוויר את המחבל מחמוד עבד אלפתאח עווד, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

"התקיפה הממוקדת יצאה לפועל במטרה להסיר באופן מיידי את האיום הביטחוני שהציב המחבל, אשר פעל לקידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים ברצועה", נמסר מטעם דובר צה"ל.

לאורך חודשי המלחמה לקח המחבל חלק פעיל וישיר בהחזקתם של שבעה חטופים ישראלים בשבי ארגון הטרור.

עווד היה מעורב בהחזקתם של דניאלה גלבוע, קרינה ארייב, דורון שטיינברכר, נעמה לוי, זיו ברמן, עמרי מירן ואיתן מור, אשר הוחזקו על ידי ארגון הטרור בתוך מנהרה תת-קרקעית במרחב העיר עזה.

בתקופה האחרונה פעל עווד באופן נמרץ לשיקום היכולות הצבאיות והמבצעיות של ארגון הטרור חמאס במרחב, תוך הפרה שיטתית ומתמשכת של תנאי הפסקת האש. פעילותו המבצעית והסיכון המיידי שקילל הובילו לסגירת מעגל מהירה ולהחלטה על סיכולו הממוקד מהאוויר.