תיעוד של צה"ל בו ניכר כי הקומה השלישית נותרה על תילה דובר צה"ל

כוחות הביטחון פשטו במהלך הלילה (חמישי) על ביתו של המחבל דאוס חסון בן ה-51, שרצח את יהודה שמואל שרמן הי"ד בחודש מרץ האחרון, אולם למשפחה השכולה התברר כי הליכי ההריסה בוצעו באופן חלקי בלבד.

הפעילות המבצעית התנהלה במתכונת המכונה "רוח פרצים", במסגרתה הרסו הלוחמים קירות בשתי קומות של המבנה, אך הותירו את הקומה השלישית עומדת ושלמה לחלוטין.

אופן הביצוע עורר ביקורת נוקבת מצד יהושע שרמן, אביו של יהודה הי"ד ומראשי פורום "שבים הביתה", אשר תקף בחריפות את ההחלטה שעמדה מאחורי המהלך.

בדבריו הבהיר שרמן כי לצד ההערכה רבה ללוחמי צה"ל שביצעו את המשימה בשטח, החלטת מערכת הביטחון מעבירה מסר שגוי. "לצד הערכתנו הרבה ללוחמי צה"ל שפעלו הלילה צריך להבהיר - החלטת צה"ל לבצע נזק סמלי לבית המחבל שנשאר על תילו היא חרפה ופגיעה ממשית בביטחון המדינה".

בית המחבל שנהרס חלקית צילום: לפי סעיף 27א

לדבריו "אנו עדים לחזרת קונספציית המשפטנים ששלטה כאן לפני ה-7 באוקטובר - קונספציה שנותנת רוח גבית לטרור לו אנו עדים ממש בימים האחרונים. המחבל, אב המשפחה, יצא לרצוח בכוונת תחילה. אין שום הצדקה או סיבה בעולם להשאיר את הבית שלו עומד על תילו".

"'הריסה בכאילו' היא לעג לרש ופגיעה במשפחות השכולות. ככה לא יוצרים הרתעה מול הטרור, ככה משדרים חולשה ומעודדים את הפיגוע הבא. אנו דורשים ממערכת הביטחון לעצור את הגיחוך הזה ולהשטיח את הבית עד היסוד", סיכם שרמן.