משבר תקציבי חמור שאיים להותיר אלפי משפחות ללא תמיכה בחודש החגים נפתר ברגע האחרון, לאחר ששורה של תורמים אמידים נרתמו לפי בקשתו האישית של גאב"ד 'העדה החרדית' הרב משה שטרנבוך, והעמידו קרן חירום בהיקף של כמעט שלושה מיליון דולר.

הרקע למשבר נעוץ בתנופת הבנייה האדירה בעיר בית שמש ובאכלוסה המהיר של שכונת רמת בית שמש ד', המונה כיום למעלה מרבבת משפחות.

ההתרחבות העצומה הציבה את הנהלות קופות הצדקה המקומיות בפני דילמה קשה: האם לצמצם את היקף התמיכה הניתן למשפחות הוותיקות בעיר, או להימנע לחלוטין מחלוקת סיוע לתושבי השכונה החדשה מחוסר תקציב.

בעקבות המבוי הסתום, פנו רבני העיר לשאלה ולפסיקה במעונו של הרב שטרנבוך. לאחר דיון במצב, הורה הרב בנחרצות כי יש למצוא פתרון שיאפשר לסייע גם לתושבי רמה ד'.

מיד לאחר ההחלטה, פנה פוסק הדור במסר דחוף למעגל מצומצם של אנשי עסקים ונגידים המקורבים לחצרו, ובקשתו נענתה בהתגייסות חריגה: כל אחד מהתורמים העמיד תרומה בסך של כחצי מיליון דולר, סכום שאיפשר את מימון החלוקה במלואה לכלל הנזקקים בעיר.