סא״ל ר' מפקד גדוד 196, גדוד הפיקוד של חיל השריון, חטיבה 460

מתקפת השבעה באוקטובר תפסה את סא"ל ר', כיום מפקד גדוד 196 - גדוד הפיקוד של חיל השריון בחטיבה 460, בעת שהיה בתקופת מעבר בין תפקידים.

המציאות עבורו השתנתה באופן דרמטי ב-2 בנובמבר 2023, כאשר חברו ואחיו לנשק, סא"ל סלמן חבקה ז"ל, נהרג בקרב ברצועת עזה. סא"ל ר' נקרא באופן מיידי להחליפו ולפקד על גדוד 53, שפעל תחת חטיבת גולני במהלך התמרון הקרקעי. במשך שנתיים וחצי פיקד על הגדוד בלחימה עצימה, עד שהגיע לתפקידו הנוכחי בהכשרת מפקדי השריון.

לדברי סא"ל ר', ככל שעוברים הימים מתחדדת ההבנה של גודל האירוע והעוצמות המופעלות בשדה הקרב. "לאורך הלחימה רשמו הכוחות מפגשים רבים מאוד עם כוחות האויב, כאשר בכל המפגשים הייתה ידם של כוחות צה"ל על העליונה, גם באירועים שבהם נרשמו נפגעים לכוחותינו. הלחימה מתבצעת בעוצמות אדירות שצה"ל מביא לתוך שדה הקרב, לצד תהליך מתמיד של הפקת לקחים ולמידה מכל אירוע - מוצלחים ושאינם מוצלחים כאחד", הוא אומר.

מפקד הגדוד מדגיש כי המלחמה טרם הסתיימה ותהליך הלמידה נמשך תוך כדי תנועה. "בכל קצה של חץ כחול המופיע במפות המבצעיות, שמאחוריו עומדים מטות הפיקוד, האוגדה, החטיבה והגדוד, נמצא מפקד מחלקת שריון שמוביל את הכוח בשטח. צה"ל ממשיך להפיק לקחים ולבצע את ההתאמות הנדרשות מול השינויים והאתגרים המתפתחים בשדה הקרב".

נדבך מרכזי בניצחון המבצעי, לפי סא"ל ר', הוא מיצוי הכוח ושיתוף הפעולה הרב-זרועי. "שילוב הזרועות והיתרונות שכל יחידה מביאה עמה יוצרים יתרון עצום המאפשר להכריע את האויב". מפקד הגדוד מציין כי "האחדות בשורות הצבא היא בלתי נמנעת בשל היותו צבא העם, וכי בשטח קיימת לכידות מלאה ומחויבות הדדית שבה ערך הרעות הוא המוביל. בתוך המערכת הצבאית כמעט ולא מורגש השיח הקיים באזרחות, וישנה הפרדה מוחלטת בין המערכת החיצונית לבין העשייה והמשימה הצבאית".

בסיכום דבריו מביע סא"ל ר' הערכה עמוקה לדור הלוחמים והמפקדים הנוכחי. לדבריו, מדובר בדור בעל תודעת שליחות ו'למה' ברור מאוד. הניסיון המבצעי וההכשרה שניתנת בעקבות המציאות בשטח מעלים את רמת המקצועיות של מפקדי המחלקות ומפקדי הטנקים לדרגה חסרת תקדים. האיכות, הניסיון והרוח של הלוחמים בשטח יוצרים כוח מחץ שמעניק עליונות מוחלטת במפגש מול האויב.