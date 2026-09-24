טרגדיה קשה בצפון: נער בן 13 מקריית אתא נהרג הלילה (חמישי) לאחר שנפגע מרכב בצומת צבר שבכביש עכו-חיפה. מותו נקבע בבית החולים רמב"ם, לאחר מאמצי החייאה ממושכים של צוותי מד"א.

על פי החקירה הראשונית של בוחני התנועה, הנער שהה בשעת ערב מאוחרת עם חבריו בסמוך לכביש הסואן. בשלב מסוים, ומסיבה שעדיין אינה ברורה, הוא ירד אל הכביש - ונפגע מרכב חולף.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד מד"א סמוך לשעה 23:10. צוותי הרפואה שהגיעו למקום מצאו את הנער מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית קשה.

פרמדיקית מד"א גילי ברליה, יחד עם החובשים אלחנן בינר ושלמה פוקס, סיפרו: "הנער שכב על הכביש לאחר שנפגע מרכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלנו בפעולות החייאה שכללו עיסויים, הנשמות ומתן מכות חשמל, ופינינו אותו לבית החולים תוך המשך ניסיונות ההחייאה."

למרות המאמצים הרפואיים, בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

נהג הרכב נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. בוחני התנועה של מחוז חוף ממשיכים לחקור את נסיבות התאונה ולברר כיצד אירעה הפגיעה הקטלנית.