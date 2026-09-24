ראש הישיבה הרב משה הלל הירש שלח בימים האחרונים מכתב חיזוק מיוחד לרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש ישיבת "פתחי עולם".

זאת, על רקע האירועים הקשים וההפרעות החוזרות ונשניות לשיעוריו בחודשים האחרונים.

במכתבו, מוחה הרב הירש בחריפות רבה נגד המעשים ומדגיש כי הם "אינם דרכה של תורה".

הרב פייבלזון נחשב לאחד ההוגים הבולטים והייחודיים בציבור החרדי בשנים האחרונות. שיעוריו, העוסקים בין היתר במחשבת ישראל, אמונה, תנ"ך וקבלה, מושכים קהל רב אך משנתו ודרכו מעוררות לאורך השנים פולמוס רחב וחריף בחוגים שונים בעולם החרדי.

על רקע זה, ספג בתקופה האחרונה שורת אירועים קשים שכללו ניסיונות בוטים להפריע לשיעוריו ופגיעות חוזרות ונשנות בכבודו.

פרסום המכתב מגיע בעקבות שיחה קודמת שהתקיימה בין הרב הירש לרעייתו של הרב פייבלזון, במהלך ימי השבעה על פטירת בתם, מרת רבקה פייבלזון ע"ה.

באותה שיחה שטחה הרבנית בפני ראש הישיבה את פגיעתם של המלעיזים הרודפים את בעלה, והרב הירש הביע את כאבו העמוק והבטיח לטפל בנושא. כעת, הדברים מקבלים ביטוי רשמי ומחייב במכתב בכתב ידו.

"שמעתי בצער על הרדיפות האלימות נגד כת"ר במסווה של קנאות מזויפת", כתב הרב הירש לרב פייבלזון. "ומלבד שאין זו דרכה של תורה, גם גורם לחילול ה' רח"ל".

בסיום מכתבו, שחתם בחתימת "בברכה נאמנה", בירך ראש הישיבה את הרב פייבלזון שיוכל להמשיך בעבודתו הרוחנית ללא מפריע: "ויהי רצון שיוכל לשקוד על התורה ועל העבודה בהשקט ובשלווה, ולהמשיך ללמד תורה ודעת לתלמידיו, לקרבם לאביהם שבשמים".

בימי השבעה על בתו קיבל ראש הישיבה מכתבי חיזוק וניחומים גם מהגאון רבי ברוך דב פוברסקי ומאישים נוספים, וכן זכה לביקורי ניחומים מצד רבנים וראשי ישיבות בולטים, בהם ראשי ישיבת פוניבז' - הרב דוד מילר והרב חיים פרץ ברמן - שהגיעו באופן אישי למעונו.