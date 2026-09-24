חני לייטר, אימו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, שנפצע קשה בפיגוע אתמול במחסום מכבים עדכנה הבוקר (חמישי) במצבו של בנה.

בשיחה עם חדשות 13 אמרה כי "אנחנו בינתיים מחכים. כרגע הוא יציב, סובל מפגיעת ראש קשה. הוא עבר 2 ניתוחי ראש, ו-3 ניתוחים בסך הכל. הוא הגיע במצב מאוד קשה".

עוד אמרה כי "לאט לאט האסימון קצת נופל. בינתיים אי אפשר לדעת כמה הפציעה תשפיע על מצבו. הוא הגיע מחוסר הכרה והרופאים עושים את הכי טוב שהם יכולים. נשקפת כרגע סכנה לחייו". לנריה נולדה אמש אחיינית, בעודו פצוע בבית החולים.

השגריר יחיאל לייטר שכל במלחמה בעזה את בנו, רב-סרן משה ידידיה לייטר (39), בנובמבר 2023. הוא היה מ"פ בגדוד 697, והתגורר בעין צורים.

משה נפל עם עוד שלושה לוחמים, וארבעתם תועדו עם חבריהם ליחידה רגעים אחדים לפני הכניסה לעזה.