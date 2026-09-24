העיתונאי, הבמאי ואיש הטלוויזיה הוותיק מנשה רז הלך לעולמו בגיל 80. רז היה במשך עשרות שנים מהקולות והפנים המזוהים עם השידור הציבורי בישראל ומילא לאורך הקריירה שורה של תפקידי הגשה, עריכה וכתבות ברדיו ובטלוויזיה.

את דרכו בתקשורת החל בגלי צה"ל, שם שימש כתב צבאי, עורך ומגיש. לאחר שחרורו הצטרף לקול ישראל, הגיש מהדורות חדשות ותוכניות מוזיקה והיה המנחה הראשון של התוכנית המיתולוגית "שירים ושערים".

בהמשך הצטרף לערוץ הראשון, שבו עבד במשך שנים רבות ככתב צבאי ופוליטי, עורך ומגיש. בין היתר הגיש את "מבט לחדשות", ערך והנחה את תוכנית הראיונות "מסיבת עיתונאים" וביים סרטים דוקומנטריים.

בשנת 1979 זכה רז בפרס כינור דוד על סדרת סרטים תיעודיים שביים ועסקה במצב בתי הסוהר בישראל.

לצד עבודתו העיתונאית עסק רז גם בהוראה והעביר מניסיונו לדורות של סטודנטים לתקשורת, קולנוע וטלוויזיה. במשך יותר מארבעה עשורים היה חלק מהשידור הישראלי, בתקופה שבה הערוץ הראשון וקול ישראל היו ממוקדי השידור המרכזיים בישראל.