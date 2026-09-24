לקראת מערכת הבחירות, חבר הכנסת יצחק פינדרוס מסרב לנתח סקרי מנדטים וחלוקה לגושים פוליטיים ומבהיר כי הדבר היחיד שמעסיק את מפלגתו הוא הסדרת מעמדםן של לומדי התורה.

"עבור דגל התורה ויהדות התורה בכלל, הנושא היחיד שעומד כרגע על הפרק הוא מעמדם של לומדי התורה ובני הישיבות", אמר פינדרוס בראיון לרדיו 'קול חי'.

לדבריו, זהו הבסיס להסכם מול אגודת ישראל. "כל שאר הנושאים, הגושים והסקרים בתקשורת אינם רלוונטיים ואין להם שום משמעות מבחינתנו. לאחר הבחירות נראה מי ידאג ללומדי התורה ועל פי זה נפעל".

במענה לטענות על היעדר התייחסות פומבית לסוגיות רחבות יותר, אמר כי "אנחנו לא נופלים לשיח התקשורתי הזה. החוק שביקשנו לחוקק נועד להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, וכל שאר הסיפורים והתנאים מסביב הם תירוצים וכותרות שאין מאחוריהם דבר".

בהתייחסות להצבעה האחרונה בוועדת הבחירות המרכזית, שבה נרשמה עמדה שונה מהרגיל, הסביר פינדרוס: "בעבר נמנענו מלהיכנס לפינות הללו בגלל ניסיונות מערכת המשפט לפעול נגדנו בבומרנג. הפעם, לאור החומרים והתחושה גם אצל יו"ר הוועדה, התקבלה ההחלטה להצביע בעד הפסילה, אם כי ברור שבית המשפט העליון יהפוך את ההחלטה כפי שהוא עושה תמיד".