טיסת IZ322 של חברת ארקיע, שהייתה בדרכה מבאקו שבאזרבייג'אן לנמל התעופה בן גוריון, הוסטה לנחיתה בנמל התעופה בלרנקה שבקפריסין.

ההסטה המפתיעה בוצעה לאחר שרשות שדות התעופה לא אישרה עבור החברה אפשרות נחיתה מוקדמת יותר בנתב"ג.

בחברה נאלצו לבצע התאמות ושינויים חלקים בלוח הזמנים, בעקבות תקלה טכנית שהתגלתה באחד ממטוסיה בערב יום הכיפורים.

כתוצאה מהסטת המסלול ונחיתת החירום הלוגיסטית בקפריסין, נאלצו נוסעי הטיסה להמתין במטוס על המסלול בלרנקה במשך כארבעים וחמש דקות, עד להגעת המועד המקורי לנחיתה שאושר עבור המטוס בנתב"ג ולאחר שבקשת החברה להקדמתו נדחתה על ידי הרשויות.

אחד הנוסעים שהיו על הטיסה מבאקו, שיתף בתחושות הקשות ששררו במטוס ואמר כי אנשים רבים היו מתוסכלים מאוד וחלקם אף כעסו באופן מופגן. הוא הוסיף כי מדובר בסיטואציה לא נעימה ולא קלה כלל, בייחוד בשל העובדה שעל הטיסה שהו לא מעט ילדים, וכי היו נוסעים שצעקו כתוצאה מהתסכול המצטבר מהמצב.

מחברת ארקיע נמסר בתגובה כי "בעקבות תקלה טכנית שהתגלתה באחד ממטוסי החברה בערב יום הכיפורים, נאלצה החברה לבצע התאמות ושינויים בחלק מלוחות הזמנים של טיסותיה". עוד הבהירו בחברה כי "אחד המטוסים שהיה בדרכו לנתב"ג נאלץ לנחות בלרנקה לאחר שרשות שדות התעופה לא אפשרה למטוס לקבל סלוט נחיתה מוקדם יותר בישראל". בחברה ציינו כי "המטוס המתין בלרנקה עד למועד הסלוט המקורי שאושר לו, ומיד לאחר מכן המשיך בדרכו לנתב"ג".