הסקר שהצית את האולפן | עמית סגל הוביל עימות סוער באדיבות ערוץ "משב"

פאנל תקשורתי יוצא דופן שהתכנס לרגל חג הסוכות בסוכה של ערוץ "משב", מבית ארגון רבני צהר, הפך במהירות לזירת התגוששות יצרית על אמינותם של ערוצי הטלוויזיה בישראל.

בתוכנית "אושפיזין", אירח העיתונאי עמית סגל את מוריה אסרף מערוץ 13, מואב ורדי מכאן 11, איתמר פליישמן מערוץ 14 והעיתונאית אורלי וילנאי, מנהלת "מרכז חירות".

אף שהמטרה המקורית הייתה לדון בהשפעת התקשורת ובשיח מכבד, הדיון עלה במהירות לטונים גבוהים בעקבות נתונים שנחשפו בשידור.

המוקד שהצית את הסערה היה נתוני סקר חדש שנערך עבור הערוץ, לפיהם רוב מוחץ של 85% מכלל הציבור הישראלי סבור כי סקרי המנדטים המשודרים בערוצים משפיעים בפועל על אופן ההצבעה בקלפי ולא רק משקפים תמונת מצב.

פילוח הנתונים הראה כי בציבור הדתי חוסר האמון בסקרים גבוה אף יותר ועומד על 90%, כאשר למעלה מ-66% מאמינים כי הסקרים משפיעים במידה רבה או מסוימת. לשם השוואה, בציבור החילוני עומד הנתון הכללי על 84%.

איתמר פליישמן, נציג ערוץ 14, תקף בחריפות את הערוצים המתחרים וטען כי מדובר במעשה מכוון של הנדסת תודעה. לדבריו, התקשורת אינה עושה חדשות אלא מציגה משהו שהוא בין רשימת משאלות לבין הנדסת תודעה, כאשר כל ערוץ מציג סקרים שתואמים את השקפת העולם של צופיו.

מוריה אסרף מערוץ 13 בחרה להשיב באזהרה חריפה משלה, ושיתפה בשיח שהיא שומעת לדבריה מאחורי הקלעים. אסרף התריעה כי במשך שנה היא שומעת שוב ושוב אמירות על זיוף או גניבת בחירות, וטענה כי מתבצעת הכנת קרקע לאי-קבלה של תוצאות הבחירות.

מואב ורדי מכאן חדשות הצטרף לדבריה של אסרף והפנה אצבע מאשימה לעבר ערוץ 14, כ שטען כי התמה המרכזית המשודרת שם היא שישנו "דיפ-סטייט" שאינו נתון לשליטה. ורדי הוסיף והעריך כי בניגוד לצופי ערוץ 14, הציבור שצופה בשלושת הערוצים האחרים יקבל את תוצאות האמת גם אם יתברר שהסקרים טעו וגוש הימין ניצח.

האמירה הזו הובילה לתגובה חריפה מצד פליישמן, שחתם את העימות במתקפה ישירה על ורדי ועל הנטייה של עמיתיו לדבר "מתחושות במקום מעובדות".

פליישמן קרא להם "להפסיק לדבר מהבטן", ותהה "על סמך מה מיוחסת לקבוצה של מאות אלפי ישראלים הטענה שלא יקבלו את תוצאות הבחירו"ת. פליישמן סיכם כי זהו בדיוק ההבדל בין ערוץ 14 לשאר הערוצים, אשר מדברים על רגשות ומשאלות לב במקום לבסס טענות חמורות, והזהיר כי "הפער בין הסקרים למציאות הוביל לשבר אמון אדיר מול ערוצי החדשות".