יו"ר סיעת 'שלומי אמונים', חבר הכנסת מאיר פרוש, יוצא בקריאה פומבית לכינון שינוי מבני דרמטי במערך הייצוג החרדי ומביע תמיכה חד-משמעית בקיום בחירות פנימיות.

בראיון שהעניק לעיתונאים אליעזר שולמן ומאיר ברגר בעיתון 'המבשר', הפתיע פרוש באמירות על הצורך לחבר את השטח מחדש אל הנציגים הנבחרים.

"לפני 50 שנה התקיימו בחירות פנימיות באגודת ישראל, ואותן תוצאות היסטוריות מלוות אותנו עד היום. אני בעד לעשות זאת שוב", הצהיר פרוש בראיון.

לדבריו, קיום הליך של בחירות פנימיות בתוך התנועה מהווה את הדרך היעילה ביותר לפתרון תחושת הניתוק הקיימת בין הבוחרים למערכת הפוליטית.

"ברגע שנותנים לציבור את הכוח להכריע מי ייצג אותו, זה פותר באופן מיידי את כל תחושת הניתוק. דרך אגב, המושג פריימריז נכנס באופן רשמי בתקנון החדש של אגודת ישראל", אמר.

פרוש הדגיש כי מדובר בעשייה בשטח ולא רק ברעיון תיאורטי, כשהוא מצביע על ההצלחות של סיעתו ברשויות המקומיות: "אנחנו ב'שלומי אמונים' עושים את זה הלכה למעשה. לפני הבחירות לרשויות המקומיות במהלך השנים קיימנו פריימריז במספר ערים. בבחירות המקומיות האחרונות עשינו את זה בירושלים, והמהלך הזה הוכיח את עצמו בגדול כשהכניס למועצת העיר נציג צעיר ונמרץ כמו ר' יצחק מאיר ברים".

לדבריו, המודל הזה הוכיח את עצמו כבר בעבר בשורה של רשויות נוספות: "כשנותנים לשטח לבחור, השטח מתעורר לחיים, מקבל את הנציגים הטובים ביותר, והנציג מרגיש מחויבות מלאה לציבור שבחר בו. מה שמצליח אצלנו ברשויות המקומיות צריך לקרות גם באגודת ישראל הארצית".

"צריך פריימריז פשוט כדי שהנציג יידע שכל אחד יכול לבוא אליו, לדפוק על השולחן ולהגיד לו: 'אני בחרתי בך, ואתה חייב לעזור לי'", הוסיף פרוש בנחרצות. "אסור שנציג ציבור יסתובב עם תחושה שהוא קיבל את התפקיד משמיים או בגלל חזקה".

בסיום דבריו חשף ח"כ פרוש כי הוא מיישם את העיקרון הזה באופן אישי על פעילותו: "אני דורש את זה קודם כל מעצמי. ממש עכשיו, לפני הגשת הרשימות הנוכחיות לכנסת, ביקשתי לקבל מחדש את אמונם של נציגי כלל הקהילות שלנו. לא רציתי להמשיך על אוטומט, אלא עשיתי את זה בכדי לחזק גם אצל עצמי את תחושת המחויבות היומיומית לציבור ששלח אותי".