מיזם בדיקת העובדות "המשרוקית" מבית עיתון "גלובס" פרסם ביממה האחרונה תיקון גורף לניתוח הכלכלי שהפיץ בחודש מאי האחרון סביב תג המחיר של היעדר השירות הצבאי במגזר החרדי.

המהלך הגיע לאחר שפנייה מפורטת שהגיש ח"כ יצחק פינדרוס חשפה כשלים מתודולוגיים חמורים בחישובים המקוריים.

בראשית הדרך, האתר נתן גיבוי לטענות שהשמיע ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, לפיהן כל משקי בית עובדים בישראל נושאים בנטל חודשי של כ-1,700 שקל בעקבות אי-גיוס.

אותה בדיקה ראשונית העריכה את הסכום בכ-1,420 שקל והעניקה לטיעון ציון של "נכון" ברובו. אולם, פנייה של חבר הכנסת הובילה לביקורת עמיתים פנימית שהסתיימה בהודאה פומבית בכשלים ובצמצום דרמטי של הפערים הסטטיסטיים.

בדיקה מחודשת של הנתונים הצביעה על שתי טעויות רוחב אנליטיות. הראשונה שבהן התמקדה בסכום הבסיס שעליו נסמכו החוקרים: בעוד במקור נעשה שימוש במחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה בסך של כ-14.9 מיליארד שקל - סכום שכלל בתוכו גם את ההשפעות הרוחביות של אי-השתלבות בשוק העבודה - הובהר מול חוקרי המכון כי העלות הישירה של שחרור משירות צבאי עומדת על 3.8 מיליארד שקל בלבד. מתוכם, 1.4 מיליארד משויכים לפטור לנשים, 1.9 מיליארד לאי-גיוס גברים, וכחצי מיליארד להיעדר מעטפת מילואים.

הכשל השני נגע לשיטת חלוקת הנטל באוכלוסייה. במקום לחלק את הסכום בצורה רחבה, הבדיקה המקורית בחרה למקד את החישוב בארבעת העשירונים העליונים בלבד בקרב האוכלוסייה היהודית הלא-חרדית. בחישוב המתוקן חולקה העלות על פני כלל משקי הבית המועסקים במשק, המונים כ-2.2 מיליון בתי אב.

הפער בין התוצאות בולט לעין: במקום הסכומים הגבוהים שהוצגו בעבר, העלות החודשית הריאלית למשק בית עובד עומדת על 144 שקל בלבד.

בעקבות הנתונים המתוקנים, צוות האתר שינה את הציון שניתן לטענה מ"נכון" ל"לא נכון", וחתם את הפרסום בהתנצלות רשמית בפני הקוראים לצד דברי תודה לח"כ פינדרוס על חשיפת הטעות.