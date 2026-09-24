אירוע אנטישמי חמור התרחש בשעות הבוקר המוקדמות של יום רביעי בשכונת קראון הייטס שבברוקלין, ניו יורק.

אלמוני תקף בחור ישיבה ברחוב, איים עליו בסכין, השחית רכוש וצעק לעברו סיסמאות נאציות, עד שנעצר בסיודם של מרדף משטרתי ופעילות של כוחות הביטחון הקהילתיים.

התקרית החלה בסביבות השעה 2:30 לפנות בוקר באזור מפגש הרחובות סטרלינג וברוקלין. מחקירה ראשונית עולה כי החשוד החל להיטפל לתלמיד הישיבה, עקב אחריו, הטיח לעברו קללות והשליך לעברו פחי אשפה ברחוב.

בשלב מתקדם של האירוע, שלף התוקף סכין ופתח במרדף רגלי אחר הצעיר, שנאלץ להימלט על החיים ונתפס מחסה בתוך בניין מגורים סמוך. הצעיר הצליח להיכנס למבנה ללא פגע.

לאחר שהקורבן התבצר בפנים, נשאר החשוד מחוץ לנכס, המשיך להשתולל וקרא קללות, בין היתר כשהוא צועק את הסיסמה הנאצית "הייל היטלר" ומאשים את הצעיר: "עכשיו אני יודע איפה אתה גר". טרם הימלטותו מהזירה, הספיק החשוד לנקב ולחתוך את צמיגיהם של זוג אופניים שחנה בחצר הנכס הפרטי.

מתנדבי ארגון השמירה המקומי יחד עם כוחות משטרה גדולים של משטרת ניו יורק הוזעקו לזירה והחלו בסריקות נרחבות.

החשוד ניסה להימלט מהשוטרים ומהמתנדבים תוך שהוא מקפץ מעל גדרות של בתים פרטיים באזור, אך אותר זמן קצר לאחר מכן בחצרות הסמוכות.

הוא נעצר בידי שוטרי המרחב של התחנה ה-77, ובעקבות אופיו החמור של האירוע וקריאות הגנאי הנאציות, הועברה החקירה לידי יחידת פשעי השנאה של משטרת ניו יורק.