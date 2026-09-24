יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארה"ב ואביו של נריה לייטר שנפצע בפיגוע בכביש 443 באורח קשה עדכן על מצבו בהצהרה שמסר הבוקר (חמישי) מבית החולים שערי צדק.

"הלילה היה מסובך מאוד. למעשה היה חשש שאנחת עכפה הבוקר ללא תקווה. ברוך ה' הלילה הצליחו הרופאים לייצב את מצבו אך עדיין נשקפת סכנה לחייו", פתח לייטר.

לייטר סיפר על המקום המשמעותי שתפס בנו לאחר נפילתו של אחיו משה ז"ל, בקרב בצפון רצועת עזה לפני כשלוש שנים. "החוויה הזו שונה מהלילה שבו קיבלנו את ההודעה. משה שהוביל את הכוחות של 551 מת מיד, לא הייתה אפשרות להעביר אותו לרופאים שיטפלו בו, לא הייתה הזדמנות להתכנס כמשפחה ולהתפלל תהילים. עכשיו כל העם מתפלל לרפואתו".

הוא הוסיף "אנחנו מלאי תקווה שנצא מזה הפעם. קיבלתי את ההודעה אחרי ריאיון שבמהלכו נשאלתי על האלימות ביהודה ושומרון, הסברתי שזו אלימות של פלסטינים נגד יהודים על מנת להוציא אותנו מהארץ הזאת, המטרה שלהם זה לעקור אותנו מפה. כל השאר ברברת. זה לא התחיל בשבעה באוקטובר אלא בהקמת המדינה".

"אני רוצה להגיד לדור של נריה והאחים שלו - זה הדור הגדול ביותר של העם היהודי, מעולם לא קם דור כזה. מקריבים הכל. אלה גיבורי העל של הדור הזה. כולם נכנסים לטנק, לא שואלים למי הצביעו. נלחמים יחד. אני פונה לעם ישראל - תמשיכו עם התפילות - אנו זקוקים לנס".

לייטר סיפר כי במקביל לדאגה לבנו נולדה לו נכדה מבתו. "הבת הגדולה שלי שרה, שבעלה נלחם כמגד גדוד שקד, ילדה בזמן המלחמה בת בשם שקד ונכנסה לעוד היריון. כשהיא הגיעה למיטת אחיה אתמול הייתה לה ירידת מים - שבועיים לפני התאריך, ועכשיו היא שוכבת 40 מטר מאח שלה בטיפול נמרץ".

הוא גם תקף את נשיא צרפת עמנואל מקרון שאמר שחמאס לא קיים ביהודה ושומרון. "הוא מדבר מבורות או בזדון. אני לא יודע אם הדברים נאמרו מתוך רשעות".

השגריר נחת הבוקר בישראל ומיהר לבית החולים בירושלים כדי לשהות ליד מיטת בנו. אמש, לפני שיצא לדרך, כתב בחשבונו ברשת X: "אני מודה לצה"ל ולצוות הרפואי בשערי צדק שנאבק עכשיו על חייו של נריה דב בן חנה ולתפילות של עם ישראל. אני מאמין בכוח התפילה ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד קורים ניסים. נריה זקוק לנס. נריה המשיך לשרת במילואים אחרי שאיבד את אחיו הבכור משה ידידה לייטר הי"ד והוא עשה מאות ימי מילואים בחזיתות שונות מאז השביעי לאוקטובר. הטרור הפלסטיני מכוון לעקור את עם ישראל מארצו. הם בוחרים במוות- אנחנו בוחרים בחיים".