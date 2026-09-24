דמיינו מערכת אזעקה ביתית כה רגישה, עד שהיא מופעלת בעקבות כל רוח קלה שמנשבת בחלון. במובנים רבים, כך פועלת מערכת הוויסות הרגשי אצל המתמודדים עם הפרעת אישיות גבולית: מערכת ההתראה הפנימית מזהה סכנה, דחייה או נטישה גם במחוות קטנות ויומיומיות, ומגיבה בסערה גדולה.

מעט מאוד אבחנות בעולם בריאות הנפש נושאות על גבן מטען כבד ותפיסות מוטעות כמו הפרעת אישיות גבולית. אך כשמקלפים את המונחים הקליניים והתוויות הישנות, מגלים התמודדות אנושית מאוד עם כאב נפשי עמוק. כדי להבין את המצוקה, חשוב להכיר את האופן שבו היא מתבטאת, מה מוביל להיווצרותה וכיצד טיפול מותאם יכול לסייע ולתמוך.

מהם המאפיינים של הפרעת אישיות גבולית?

ההתמודדות עם האבחנה מתאפיינת בדפוס מתמשך של חוסר יציבות, הנוגע בארבעה תחומי חיים מרכזיים:

• חוסר יציבות רגשית: תגובתיות עזה לגירויים רגשיים ושינויים תכופים במצב הרוח, הכוללים גלים עוצמתיים של חרדה, עצבנות, זעם או דכדוך, הנמשכים לרוב כמה שעות ועד ימים בודדים.

• יחסים בינאישיים לא יציבים: קושי לבסס קשרים יציבים, המתבטא לעיתים במעברים חדים בין ראיית האחר כמושלם ונפלא (אידיאליזציה) לבין תפיסתו כפוגעני או מאכזב (דה-וולואציה). לצד זאת, מאפיין בולט של האבחנה הוא פחד עמוק מנטישה ומפרידה, המתבטא גם במאמצים נואשים להימנע מהן.

• תחושת עצמי שברירית וריקנות פנימית: קושי לגבש דימוי עצמי עקבי ויציב, הגורם לאדם להרגיש שאינו יודע באמת מי הוא. הדבר מלווה פעמים רבות בתנודות חדות בתפיסת הערך העצמי ובתחושה פנימית של ריקנות.

• אימפולסיביות והתנהגויות מסוכנות: נטייה לפעול מתוך דחף רגעי כדי להרגיע כאב נפשי. הדבר עשוי להתבטא בהתנהגויות אימפולסיביות שונות, כמו בזבוז כספים, התקפי אכילה, התנהגות מינית או שימוש בחומרים. במצבי מצוקה חריפים עלולות להופיע גם התנהגויות מסכנות חיים, כמו פגיעה עצמית ואובדנות.

כיצד מתפתחת הפרעת אישיות גבולית?

כיום מקובל להסביר את התפתחות האבחנה באמצעות המודל הביו-פסיכו-סוציאלי, הרואה בה תוצאה של מפגש מורכב בין פגיעות מולדת לבין נסיבות החיים.

מצד אחד, ישנו מקור ביולוגי מולד, הכולל נטייה לקשיים בוויסות רגשי, תגובתיות חזקה לגירויים וקושי לחזור לרגיעה. מנגד עומדים גורמים פסיכו-סוציאליים וסביבתיים: מחקרים מצביעים על שכיחות גבוהה של חוויות ילדות שליליות, הזנחה רגשית, קשרים בלתי יציבים עם הדמויות המטפלות ולעיתים גם סביבה המבטלת או מענישה על הבעת רגש.

כך, הילד או הילדה מתקשים לרכוש כלים בסיסיים לזיהוי רגשותיהם ולניהולם. המחסור בתיווך הורי מווסת, לצד היעדר סביבה יציבה ומיטיבה, פוגע ביכולת לגבש תחושת עצמי מלוכדת ומגביר את הפגיעות לחוסר יציבות רגשית ובינאישית בבגרות.

מאחר ששיעור ניכר מהמתמודדים עם הפרעת אישיות גבולית חוו טראומה או הזנחה ממושכת בילדות, קיימת חפיפה עם האבחנה של פוסט-טראומה מורכבת (C-PTSD). עם זאת, לא מדובר באותה אבחנה. הבדל ראשון נוגע לגורמים: בעוד שאבחנת פוסט-טראומה מורכבת דורשת חשיפה לאירוע טראומטי ממושך כתנאי הכרחי, הפרעת אישיות גבולית יכולה להתפתח גם ללא היסטוריה כזו.

הבדל נוסף טמון באופי התסמינים: בשני המצבים קיימים קשיים ביחסים, בוויסות הרגשי ובדימוי העצמי, אך הפרעת אישיות גבולית מאופיינת בחוסר יציבות ובתנודות חדות בין קצוות, דפוס שאינו בהכרח מגדיר פוסט-טראומה מורכבת.

אילו שיטות טיפול עשויות לסייע?

ידע מחקרי נרחב מצביע על מספר גישות טיפוליות ממוקדות שעשויות להביא לשיפור משמעותי באיכות החיים:

• טיפול דיאלקטי-התנהגותי (DBT): גישה שפותחה במיוחד עבור האבחנה ונחשבת לאחת הגישות הנחקרות והיעילות ביותר. הטיפול משלב בין פסיכותרפיה פרטנית לבין קבוצה לרכישת מיומנויות: ויסות רגשי, עמידה במצבי מצוקה, קשיבות (מיינדפולנס) ותקשורת בינאישית.

• טיפול דינמי: מרחב טיפולי יציב, אמפתי ובעל גבולות ברורים, המאפשר להבין את מקור הדפוסים הרגשיים. הטיפול מסייע לפענח טוב יותר את העולם הפנימי ואת תגובות האחר, ומחזק את היכולת לבסס קשרים קרובים ובטוחים.

• ליווי פסיכיאטרי תומך: טיפול תרופתי אינו מהווה מענה לתסמיני הליבה של האבחנה, אך עשוי לסייע משמעותית בהפחתת תסמינים נלווים של דיכאון, חרדה ואימפולסיביות במצבי עומס.

לסיום, התמודדות עם הפרעת אישיות גבולית מביאה עמה סבל רב. פנייה לאנשי מקצוע יכולה לסייע ברכישת כלים יעילים, בפיתוח יכולות ויסות ובבניית מערכות יחסים יציבות ומיטיבות.

למידע נוסף היכנסו לפורטל בטיפולנט כאן.