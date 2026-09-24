ארבעה חודשים אחרי שנבחר לרבה הספרדי של חולון, הגיע אמש (רביעי) הרגע שסימן את כניסתו הרשמית של הרב משה פורזיס לתפקיד. מאות מתושבי העיר, לצד רבנים ואישי ציבור, התכנסו בחולון למעמד ההכתרה.

במרכז הטקס עמד הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, שהניח את כתר הרבנות על ראשו של הרב פורזיס ונשא דברים לרגל כניסתו לתפקיד.

המעמד החגיגי חתם תקופה של מספר חודשים מאז מערכת הבחירות לרבנות העיר - מערכת שבסיומה זכה הרב פורזיס באמונם של 37 מתוך 56 חברי הגוף הבוחר.

עם בחירתו הוא נכנס לתפקיד שבו כיהן הרב אברהם יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

עם פרסום תוצאות הבחירות בירך ח"כ מיכאל מלכיאלי את הרב הנבחר. "זכתה העיר חולון ברב עיר משכמו ומעלה אשר ישא את ההנהגה בעיר בדרכו המיוחדת", אמר.

הדרך לבחירה לא עברה ללא מחלוקת. במקביל להליך הבחירות הוגשה עתירה לבית המשפט העליון נגד קיום הבחירות ונגד בחירתו של הרב יעקב זמיר ליו"ר ועדת הבחירות.

המאבק המשפטי הגיע לנקודת הכרעה דווקא בבוקר שבו אמורים היו חברי הגוף הבוחר להגיע לקלפיות. בקשה למתן צו ביניים שיעכב את ההצבעה נדחתה, והשופט חאלד כבוב כתב בהחלטתו כי "סיכויי העתירה אינם מן המשופרים", ואף המליץ לעותרת לשקול את משיכת העתירה.

משלא ניתן צו שיעצור את ההליך, הבחירות יצאו לדרך כמתוכנן. בסיומן התברר כי הרב פורזיס זכה ב-37 קולות ונבחר לרבה הספרדי של העיר.

ארבעה חודשים חלפו מאז אותה הצבעה, ואמש התחלפה מערכת הבחירות במעמד ההכתרה. הרבנים, אישי הציבור ומאות התושבים מילאו את האולם, והרב פורזיס קיבל את כתר הרבנות מידיו של הראשון לציון - הפעם לא כמועמד ולא כרב נבחר הממתין להכתרתו, אלא כרבה הספרדי של חולון.