עבור אורה מורדוף, הקמת היישוב מצוקי ארץ היא הרבה יותר מהקמתה של נקודת התיישבות חדשה.

המקום מחזיר אותה אל בנה, נחמן שמואל מורדוף, שנרצח בפיגוע הירי ליד היישוב עלי, ואל החלום שלדבריה ליווה אותו בשנים האחרונות לחייו.

"מזל טוב לעם וארץ ישראל. תודה לה' הטוב. אתמול הוקם היישוב מצוקי ארץ - נקודה אסטרטגית ומפעימה", אומרת מורדוף לערוץ 7.

אלא שמבחינתה, הסיפור של המקום לא התחיל אתמול. ארבע שנים קודם לכן, היא מספרת, בנה כבר הביט אל השטח אחרת. במקום שבו אחרים ראו גבעות וסלעים, נחמן ראה מקום שבו רצה להתיישב ולפעול.

"לפני ארבע שנים מי היה חולם בכלל. אבל אתה, נחמן, חלמת", היא פונה אליו. "האמנת ופעלת עבור האדמה הקדושה והיקרה הזאת. ימים ולילות בשנתיים האחרונות לחייך מסרת על האדמה הזו".

הקשר של נחמן למקום, מספרת אמו, לא הסתכם בחלום מרחוק. הוא הכיר את השטח, סייר בו וראה חשיבות בהתיישבות דווקא בנקודה הזאת.

"שם, במקום שאליו חלמת לעלות, שראית כמה הוא קריטי לארץ שלנו", היא מספרת. "שם, בו סיירת עם הפרד והכרת כל סלע ואבן".

הוא לא זכה לראות את החלום מתגשם. נחמן נרצח בפיגוע הירי ליד עלי, אבל לפי אמו, כבר בתוך ימי האבל הראשונים החליטו חבריו שהפעילות שבה עסק לא תיעצר.

"בשבוע בו נרצחת, עם צילייה, כמה כבשים ולב כואב, הגשימו את חלומך", היא מספרת. העלייה לשטח הייתה רק תחילתה של הדרך, וגם פינויים לא הביאו, לדבריה, לוויתור על הנקודה. "לא ויתרו גם אחרי פינוי ושניים".

כך, מבחינת משפחת מורדוף, הקמת מצוקי ארץ סוגרת מעגל שנפתח עוד בחייו של נחמן - בחלום, בסיורים בשטח ובפעילות שהקדיש למקום - ונמשך בידי חבריו לאחר הירצחו. עם הקמת היישוב, אורה אינה מסיימת את דבריה במבט לאחור. היא פונה שוב אל בנה, הפעם בבקשה שימשיך ללוות את הדרך שעליה חלם.

"אל תנוח בני על משכבך. תמשיך, אהוב, לפעול למעננו. תדחוף קדימה ואחורה, תפעיל את מילותיך ונשמתך עבור עם ישראל לגאולת עולמים", היא חותמת. "זכית בני. זכית".