עמוד המחקרים של Wemanage מרכז שישה פרסומים על מסחר אלקטרוני וניהול אתרי מכירות בישראל. ארבעה מהם מחקרים מקוריים שנשענים על נתונים שנאספו אוטומטית מאתרים שאנחנו מנהלים בפועל: 14,627 עסקאות, 24,103 הודעות WhatsApp, 2.6 מיליון קבצים ונתונים תפעוליים מ-239 אתרים. כל ממצא מופיע עם גודל המדגם שלו, והכול פתוח לציטוט ברישיון CC BY 4.0.

למה פרסמנו את הנתונים

מי שמחפש מידע על חנויות אונליין בישראל מגלה מהר שכמעט הכול מתורגם. סל ממוצע של חנות אמריקאית, יחס המרה של מותגי Shopify, שעות שיא של קונים בגרמניה. המספרים נכונים לשוק שלהם. הם לא מתארים את הלקוח הישראלי, שעובד ראשון עד חמישי, קונה מהמשרד ומשלם על משלוח בשקלים.

אנחנו מנהלים מאות אתרי מכירות ישראליים כבר שנים, ומערכות המדידה שלנו רושמות כל עדכון תוסף, כל משימה, כל הודעה וכל עסקה. בשלב מסוים הבנו שיש בידינו את מאגר הנתונים המקומי המפורט ביותר שאנחנו מכירים על תפעול חנויות אונליין, ושאף אחד מחוץ למשרד לא רואה אותו. אז התחלנו לפרסם. הכלל היה פשוט: בלי סקרים, בלי הערכות, רק מה שנמדד.

ששת הפרסומים ומה כל אחד נותן

מדד המסחר המקוון 2026 מבוסס על 14,627 עסקאות מ-93 חנויות במחזור של 6.39 מיליון שקל, ועונה על השאלה מתי, כמה ובאיזה סל הישראלי קונה. מדד ניהול אתרי המכירות שואב מנתונים תפעוליים של 239 אתרים לאורך שש שנים, ומראה מה נדרש בפועל כדי להחזיק חנות תקינה. מדד התקשורת 2026 מנתח 24,103 הודעות WhatsApp מ-64 עסקים ברבעון אחד, ומשרטט את הקשר היומיומי האמיתי בין בעל חנות למנהל האתר שלו.

אנטומיית אתר וורדפרס סרקה 2,626,165 קבצים, 177GB ו-37 אתרי מסחר, ומפרקת את השאלה ממה בנוי אתר ישראלי ואיפה הוא כבד. סטטיסטיקות תעשייה 2026 מרכז נתוני שוק ומחקרים בינלאומיים לנקודת ייחוס על עלויות, מהירות והמרה. מדריך GEO לשוק הישראלי התבסס על בדיקות תשתית ב-40 אתרים ועל 317 אזכורים שנמדדו ב-ChatGPT וב-Gemini, ועוסק בשאלה איך גורמים למנועי AI להבין ולהמליץ על עסק.

הישראלי קונה ביום שני בעשר בבוקר

זה הממצא שהפתיע אותנו יותר מכל. בארה"ב ובאירופה השיא הוא ביום שישי בשעות הערב. בישראל זה הפוך לגמרי: יום שני הוא היום החזק בשבוע עם אינדקס 124, ושישי אחד החלשים עם אינדקס 72. שעת השיא היא 10:00, ובה גם הסל הגבוה ביותר, 502 שקל בממוצע. 63.8% מהעסקאות נסגרות עד 17:00.

הסל הממוצע עומד על 437 שקל, אבל החציון הוא 249 שקל. מי שקובע משלוח חינם לפי הממוצע מציב את הרף מעל 75% מהעסקאות בפועל. המחקר ממליץ על רף של 280 עד 320 שקל. "אפקט המשכורת" הידוע גם נבדק, והנתונים לא תומכים בו: החלון סביב העשירי בחודש חלש ב-3.7% מיתר החודש, וסוף החודש דווקא התקופה החזקה.

בפרסום הממומן הקליק בישראל זול ב-83% מהמקובל בעולם, 0.80 שקל, אבל שיעור ההקלקה נמוך כמעט בחצי. ובתקציב היומי נמצא כשל חוזר: שבת מקבלת תקציב דומה לימי חול ומייצרת עלות לרכישה גבוהה ב-42% מיום שני.

מה באמת מחזיק חנות באוויר

כשבעלי חנויות שואלים מה כולל ניהול אתרי מכירות, קל להגיד "עדכונים ותמיכה". מדד ניהול אתרי המכירות מראה את זה במספרים. אתר מכירות מנוהל מקבל 7.9 עדכוני תוכנה בחודש, פי ארבעה עד שמונה מהמקובל בענף. 95% מהעדכונים הם תוספים, ולפי Patchstack שם נמצאות 91% מפרצות האבטחה בוורדפרס.

הנתון שמגדיר את ההבדל בין תמיכה לניהול הוא זה: 96% מהמשימות באתרי מכירות מנוהלים נפתחות ביוזמת מנהל האתר, לא בעקבות פנייה של בעל העסק. בתמיכה, בעל העסק מגלה תקלה, מנסח פנייה ומחכה. בניהול, העבודה כבר נעשתה. נתונים נוספים: 88% מהחנויות במדגם רצות על WooCommerce, העלאה ועדכון מוצרים היא הבקשה הנפוצה ביותר, 36% מהמשימות הן תוכן לעומת 3% בלבד שהן טכניות, ושיעור שימור הלקוחות עומד על 84%.

זמן תגובה של 6.5 דקות

כל מחקר שירות שאנחנו מכירים סופר טיקטים. אנחנו ספרנו שיחות. עסק עם חנות מנוהלת מחליף בחציון 101 הודעות בחודש עם מנהל האתר, 78% מהן נשלחות על ידי בעל העסק. על כל משימה שנרשמה במערכת עברו 230 הודעות. 47% מהעסקים לא פתחו אף טיקט ברבעון. מי שמודד שירות לפי טיקטים פשוט לא רואה את רוב העבודה.

חציון זמן התגובה שנמדד הוא 6.5 דקות, לעומת ממוצע ענף של 12 שעות ו-10 דקות לפנייה רגילה. על מה מדברים בכל אותן הודעות? מוצרים ומלאי הם 20.7% מכלל ההודעות, ותקלות טכניות רק 6.1%. על כל פנייה על תקלה מגיעות 7.5 פניות תפעוליות. המסקנה המעשית לבעל חנות: מי שמנהל את האתר צריך להיות זמין בוואטסאפ ולהבין במוצרים, לא רק בשרתים.

93.7% מהנפח הם תמונות

סרקנו את מערכת הקבצים המלאה של 37 אתרי מסחר. אתר חציוני שוקל 1.7GB ומכיל 42,043 קבצים. ספריית המדיה תופסת 93.7% מהנפח, והתוספים רק 5.2%. כשאתר כבד, הבעיה כמעט תמיד בתמונות. רק 17.4% מקבצי התמונה הם WebP, וקובצי PNG תופסים 20.1% מהנפח למרות שהם 11.5% בלבד מסך הקבצים.

הנתון המדאיג ביותר: 51% מהאתרים שנבדקו רצים על גרסת PHP שלא מקבלת עדכוני אבטחה. חנות חציונית מחזיקה 486 מוצרים ו-34 תוספים. זה מספיק חלקים זזים כדי להבין למה אתר מכירות זקוק למישהו שעוקב אחריו מדי חודש.

סטטיסטיקות תעשייה: מסגרת להשוואה

הפרסום הזה שונה מהאחרים. הוא לא מחקר מקורי אלא ריכוז של נתוני שוק: טווחי מחירים לניהול אתרים בישראל, מ-500 שקל לתחזוקה טכנית ועד 5,000 שקל ומעלה לאתרי יבואנים, הרף של 3 שניות לטעינה, שיעורי המרה מקובלים ונתונים על חיפוש ללא קליק. שימושי כנקודת ייחוס כשמשווים את המספרים של החנות הספציפית שלכם למה שמקובל בשוק.

איך מופיעים בתשובות של ChatGPT ו-Gemini

יותר ויותר לקוחות לא מחפשים בגוגל אלא שואלים מנוע AI ומקבלים תשובה אחת. המדריך מפרק את זה לשלושה שלבים: האם המנוע יכול לסרוק אתכם, האם הוא מזכיר אתכם, והאם הוא ממליץ עליכם. בבדיקת תשתית של 40 אתרים רק 45% עברו את כל חמש הבדיקות. 22% חוסמים מנועי AI בקובץ robots.txt, בדרך כלל בלי לדעת. ב-SEO מיקום רביעי עדיין מביא תנועה. ב-GEO, אם לא הוזכרת בתשובה, אינך קיים.

המדריך גם שקוף לגבי מגבלותיו: נמדדו רק שני מנועים, חלק מהמדגמים קטנים, ומעבר בדיקות התשתית אינו מבטיח ציטוט.

איך לבדוק שהנתונים אמינים

כל המחקרים בנויים על אותם עקרונות:

· נתונים שנאספו אוטומטית ממשקי GA4, Google Ads ו-Search Console, מערכת המשימות וסריקת הגיבויים. אין דיווח עצמי.

· חציון כמדד ראשי. בחנויות אונליין עסקה אחת של 20,000 שקל יכולה לעוות ממוצע שלם.

· גודל מדגם ליד כל ממצא. מדגמים קטנים מסומנים כאינדיקציה ולא כמסקנה.

· אנונימיזציה מלאה. בלי שמות עסקים, כתובות, טלפונים או מספרי הזמנות.

· גילוי נאות. המדגם מגיע מעסקים שמקבלים שירות ניהול מקצועי, כך שאינו מדגם אקראי של כל השוק, ו-Wemanage מספקת את השירותים שהמחקרים עוסקים בהם.

למי העמוד מיועד

בעלי חנויות ויבואנים ימצאו כאן מספרים לתכנון: מתי לשלוח דיוור, איפה לקבוע רף משלוח חינם, כמה עדכונים האתר צריך ומה לשאול לפני שבוחרים שירות ניהול. עיתונאים וחוקרים יכולים לצטט כל נתון עם ייחוס למקור. אנשי שיווק יקבלו השוואה בין השוק הישראלי לבנצ'מרקים בינלאומיים, כולל חתך לפי ענפים.

ואם אתם שואלים איך נראית חנות שמנוהלת ברמה שמייצרת נתונים כאלה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים בשירות ניהול אתרים מבית Wemanage: ניהול שוטף של אתרי מכירות, מהעלאת מוצרים ובאנרים ועד עדכוני אבטחה וניטור. אפשר להתקשר ל-073-3745552.

שאלות נפוצות

האם מותר לצטט את הנתונים?

כן. כל המחקרים פורסמו ברישיון CC BY 4.0. יש לציין את שם המחקר ואת המקור, למשל "מדד התקשורת בניהול אתרי מכירות, Wemanage 2026".

על כמה אתרים מבוססים המחקרים?

כל מחקר מבוסס על מדגם אחר מתוך מאות האתרים שבניהול Wemanage: 239 אתרים במדד ניהול אתרי המכירות, 93 חנויות במדד המסחר, 64 עסקים במדד התקשורת ו-37 אתרי מסחר באנטומיית הוורדפרס. גודל המדגם מצוין ליד כל ממצא.

מה כולל ניהול אתרי מכירות לפי הנתונים?

לפי מדד ניהול אתרי המכירות, הבקשות הנפוצות הן העלאה ועדכון של מוצרים, באנרים ומבצעים, קטגוריות, תמונות ועמודי תוכן. במקביל האתר מקבל 7.9 עדכוני תוכנה בחודש, ו-96% מהמשימות נפתחות ביוזמת מנהל האתר.

באיזה יום ובאיזו שעה קונים הכי הרבה אונליין בישראל?

ביום שני, בשעה 10:00 בבוקר. 63.8% מהעסקאות נסגרות עד 17:00. הנתון מבוסס על 14,627 עסקאות ממדד המסחר המקוון 2026.

מתי יתפרסמו נתונים חדשים?

המהדורה הבאה של מדד המסחר המקוון מתוכננת לפברואר 2027, עם נתוני חורף שיאפשרו לראשונה השוואה עונתית. העמוד מתעדכן עם כל פרסום חדש.