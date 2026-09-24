בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל את ערעור הפרקליטות והחמיר את עונשו של גיא חדד, אשר הורשע בגניבת חמישה כלי רכב מקיבוץ בארי ימים ספורים לאחר מתקפת 7 באוקטובר.

חדד, בעל חברת גרירה, ניצל את פעילותו כמתנדב במערך הסיוע ואת הגישה שניתנה לו לשטחים צבאיים סגורים לצורך ביצוע העבירות. בעקבות קבלת ערעור המדינה, הוחמר עונשו מ-5.5 שנות מאסר ל-7.5 שנות מאסר בפועל, בעוד שערעורו שלו על הכרעת הדין ועל חומרת העונש נדחה על כל סעיפיו.

הוא הורשע בבית משפט השלום בבאר שבע, לאחר שמיעת ראיות, בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע ובחמש עבירות של גניבת רכב. מכתב האישום עולה כי באוקטובר 2023, בשיא הלחימה והטראומה הלאומית, ניצלו חדד ושותפו את נגישותם למתחם לוגיסטי שהוקם לסיוע לחיילים ולתושבי עוטף עזה. תחת מצג שווא של פינוי כלי רכב עבור התושבים, נכנסו השניים לקיבוץ בארי, גנבו חמישה כלי רכב והעבירו אותם לשטחי הרשות הפלסטינית תוך שימוש בשטרי מכר פיקטיביים.

בית משפט השלום גזר במקור על חדד 5.5 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס בסך 25 אלף שקלים, פסילת רישיון נהיגה ופיצוי בסך 5,000 שקלים לכל אחד מבעלי כלי הרכב הגנובים. בעוד חדד ערער על הרשעתו ועל עונשו תוך טענה לכשל בייצוג, ערערה הפרקליטות על קולת העונש וטענה כי אינו הולם את הנסיבות החריגות והנפשעות של ניצול מצב החירום והאמון הציבורי.

שופטי בית המשפט המחוזי בבאר שבע, גילת שלו, איתי ברסלר-גונן ופאני גילת כהן, דחו מכל וכל את ערעורו של חדד וקבעו כי אין עילה להתערב בממצאי העובדה והמהימנות שנקבעו בערכאה הקודמת.

בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל את ערעור הפרקליטות והחמיר את עונשו של גיא חדד, אשר הורשע בגניבת חמישה כלי רכב מקיבוץ בארי ימים ספורים לאחר מתקפת 7 באוקטובר.

חדד, בעל חברת גרירה, ניצל את פעילותו כמתנדב במערך הסיוע ואת הגישה שניתנה לו לשטחים צבאיים סגורים לצורך ביצוע העבירות. בעקבות קבלת ערעור המדינה, הוחמר עונשו מ-5.5 שנות מאסר ל-7.5 שנות מאסר בפועל, בעוד שערעורו שלו על הכרעת הדין ועל חומרת העונש נדחה על כל סעיפיו.

הוא הורשע בבית משפט השלום בבאר שבע, לאחר שמיעת ראיות, בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע ובחמש עבירות של גניבת רכב. מכתב האישום שהגישה עו"ד עינת נהון אפרתי מפרקליטות מחוז דרום (פלילי) עולה כי באוקטובר 2023, בשיא הלחימה והטראומה הלאומית, ניצלו חדד ושותפו את נגישותם למתחם לוגיסטי שהוקם לסיוע לחיילים ולתושבי עוטף עזה. תחת מצג שווא של פינוי כלי רכב עבור התושבים, נכנסו השניים לקיבוץ בארי, גנבו חמישה כלי רכב והעבירו אותם לשטחי הרשות הפלסטינית תוך שימוש בשטרי מכר פיקטיביים.

בית משפט השלום גזר במקור על חדד 5.5 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס בסך 25 אלף שקלים, פסילת רישיון נהיגה ופיצוי בסך 5,000 שקלים לכל אחד מבעלי כלי הרכב הנגנובים. בעוד חדד ערער על הרשעתו ועל עונשו תוך טענה לכשל בייצוג, ערערה הפרקליטות על קולת העונש וטענה כי אינו הולם את הנסיבות החריגות והנפשעות של ניצול מצב החירום והאמון הציבורי.

שופטי בית המשפט המחוזי בבאר שבע, גילת שלו, איתי ברסלר-גונן ופאני גילת כהן, דחו מכל וכל את ערעורו של חדד וקבעו כי אין עילה להתערב בממצאי העובדה והמהימנות שנקבעו בערכאה הקודמת. לצד זאת, קיבלו השופטים את ערעור המדינה וקבעו כי העונש שנגזר אינו משקף את מלוא החומרה שביצוע העבירות ימים ספורים לאחר האסון, בעת שהציבור נרתם בהמוניו לסיוע. לאור זאת, העמיד בית המשפט המחוזי את עונשו של חדד על 7.5 שנות מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו, כאשר יתר רכיבי גזר הדין נותרו על כנם.לצד זאת, קיבלו השופטים את ערעור המדינה וקבעו כי העונש שנגזר אינו משקף את מלוא החומרה שביצוע העבירות ימים ספורים לאחר האסון, בעת שהציבור נרתם בהמוניו לסיוע. לאור זאת, העמיד בית המשפט המחוזי את עונשו של חדד על 7.5 שנות מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו, כאשר יתר רכיבי גזר הדין נותרו על כנם.