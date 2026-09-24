בסוכות הזה לא צריך לבחור בין טבע, היסטוריה, מעיינות, ארכיאולוגיה והתיישבות. בבנימין אפשר לפגוש את הכול.

במהלך ימי חול המועד תקיים עמותת התיירות של מועצת בנימין מערך רחב של טיולים ואירועים ברחבי המועצה: טיולי רכב למשפחות, מסלולים קצרים, מסלולים למיטיבי לכת, סיורים בחוות, סיורי עששיות, תצפיות, מעיינות ואתרי מורשת.

לצד המסלולים המוכרים, השנה יקבלו המטיילים הזדמנות להגיע גם לכמה מהנקודות שבהן נכתב ממש עכשיו הפרק הבא של ההתיישבות בבנימין.

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מטיול משפחתי ועד מסלול למיטיבי לכת

התוכנית נבנתה כך שגם משפחה עם ילדים קטנים וגם מטיילים שמחפשים יום של הליכה יוכלו למצוא מסלול מתאים. לצד טיולי הרכב יתקיימו מסלולים משפחתיים קצרים של עד כשלושה קילומטרים, מסלולים למיטיבי לכת באורך של כחמישה עד שבעה קילומטרים, סיורי חוות וסיורי עששיות בשעות הערב.

אפשר לבחור יום של מעיינות, יום של ארכיאולוגיה, לצאת בעקבות סיפורי התנ"ך, להגיע לחווה חדשה או פשוט לעמוד על אחת הפסגות ולהסתכל על הארץ מלמעלה.

דרך החוות: מעפרה, דרך הר חצור ועד כוכב השחר

אחד הסיפורים הגדולים של החג נמצא במזרח בנימין. במשך שנים התקיים חיבור במרחב שבין עפרה למזרח בנימין, אך חלקים ממנו נסגרו בעקבות המציאות הביטחונית בתקופת האינתיפאדה. בשנים האחרונות השתנתה המציאות: חוות ונקודות התיישבות חדשות קמו בשטח, דרכים וחיבורים קודמו והמרחב חוזר ומתמלא בחיים.

כעת נחשפת "דרך החוות" המרחב המחבר בין עפרה, הר חצור, כוכב השחר ועין סמיה. במהלך החג יתקיימו באזור מספר טיולים, ובהם מסלולים שיחברו בין הר חצור, עין סמיה, חירבת מרג'מה, החוות, המעיינות והאתרים הארכיאולוגיים של מזרח בנימין.

זו לא רק דרך חדשה לטייל בה. זהו מרחב שלם שחוזר אל מפת הטיולים והחיים.

עין דני צילום: תיירות בנימין

עין לציון והחוות האסטרטגיות של בנימין

איפה נמצאות החוות שכולם מדברים עליהן - ולמה הוקמו דווקא שם? במהלך החג יוכלו המטיילים להגיע לכמה מנקודות ההתיישבות האסטרטגיות שהוקמו בשנים האחרונות ולהבין את התשובה דרך העיניים.

עין לציון נמצאת מעל תוואי הרכבת לירושלים ומשקיפה לעבר כביש 1. במרחב בית חורון ומעוז צור נמצאת החווה של אטינגר, השומרת על הרכס שבין ירושלים למודיעין.

במסלולים השונים יוכלו המבקרים להגיע אל החוות, לפגוש את החלוצים שחיים בהן ולהכיר את הסיפור ההתיישבותי והאסטרטגי שמאחורי כל נקודה.

ארמונות החשמונאים: העבר, ההווה והעתיד נפגשים

בארמונות החשמונאים יפגשו המטיילים יותר מאלפיים שנות היסטוריה יהודית - ולצדן את ההתיישבות של ימינו.

באתר נמצאים שרידי מתחם הארמונות של מלכי בית חשמונאי. במרחב פועלת כיום חוות ארמונות החשמונאים, ובמקביל מתקדמות ההכנות לעליית היישוב דיה לקרקע ולהסדרת הדרך אליו.

כך הופך הביקור במקום למפגש בלתי רגיל בין שלוש תקופות: שרידי הממלכה היהודית הקדומה, החלוצים שנמצאים בשטח כיום והיישוב החדש שבדרך.

עין פרת צילום: ללא

קלע דוד ועין תבנה: מול נתב"ג ומישור החוף

אחד המסלולים המיוחדים במערב בנימין ייקח את המטיילים ממרחב קלע דוד לעין תבנה. בקלע דוד, שבה צפוי לקום היישוב החדש "משעול" שאושר על ידי הקבינט, אפשר להבין עד כמה קרובים הרי בנימין למרכז הארץ. מהרכס שמעל אזור נווה צוף נפתח מבט מערבה לעבר מישור החוף ונתב"ג, ובדרך פוגשים מעיינות, נוף הררי ואת סיפור ההתיישבות במרחב.

בית חורון, מעוז צור והחווה של אטינגר

מסלול נוסף ייקח את המטיילים אל המרחב שסביב כביש 443 - מבית חורון ומעוז צור ועד החווה של אטינגר.

זהו רכס המחבר בין אזור ירושלים למודיעין, ובשנים האחרונות התחזקה בו ההתיישבות בנקודות שבהן כמעט ולא הייתה קודם נוכחות ישראלית קבועה. הסיור מחבר בין הנוף, ההתיישבות והחשיבות של הרכס כולו.

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חוות רם: מהחוות החדשות של בנימין

ממערב למעלה לבונה יוכלו המטיילים להכיר את חוות רם, מהחוות החדשות בבנימין, ולפגוש מקרוב את חיי המרעה וההתיישבות החקלאית.

כמו בסיורי החוות האחרים, כאן לא מדובר רק בנוף. הביקור מאפשר לפגוש את האנשים שחיים בשטח ולהבין מה המשמעות של הקמת חווה בנקודה הזאת.

אם אתם רק בקטע של תצפיות: הר חצור, הר קידה וגג הארץ

בנימין מציעה כמה מנקודות התצפית המרשימות ביותר באזור ההר, ובמהלך החג יוכלו המטיילים להגיע גם אליהן.

הר חצור והר קידה הם מההרים הגבוהים בבנימין ומציעים מבט רחב על מזרח האזור. במערב מחכה "גג הארץ" בחרשה, עם תצפית רחבה לעבר מרכז הארץ. אלה המקומות שבהם הגיאוגרפיה של בנימין הופכת ברורה ברגע אחד.

גבעון המקראית: כניסה מיוחדת ומאובטחת

בימי שני ורביעי תתאפשר כניסת מטיילים מאובטחת לגבעון המקראית, אחד האתרים החשובים בנחלת שבט בנימין.

גבעון מוכרת מסיפור הקרב שבו קרא יהושע "שמש בגבעון דום", ובהמשך הייתה מרכז רוחני חשוב ובמקום שכן המשכן בימי דוד ושלמה. באתר שרידים ארכיאולוגיים מרשימים, ובהם מפעל מים קדום.

מספר המקומות מוגבל והכניסה תתאפשר בהרשמה מראש בלבד, ובהתאם להנחיות צה"ל.

הבריכה בגבעון צילום: תיירות בנימין

תוכנית טיולים מלאה לכל יום

לצד אירועי הדגל, בכל אחד מימי חול המועד ייצאו מסלולים ברמות קושי ובסגנונות שונים. אפשר לבחור טיול רכב, מסלול משפחתי קצר, מסלול למיטיבי לכת, סיור חווה או סיור עששיות - ולחזור ביום הבא לחלק אחר לגמרי של בנימין.

שילה הקדומה: סוד הקטורת

גם שילה הקדומה מצטרפת לחגיגה עם "סוד הקטורת בשילה הקדומה" - פעילות לכל המשפחה שתתקיים בימים שני עד רביעי בין השעות 10:00 ל־18:00.

באתר יחכו למבקרים מיצגים, סדנאות, תערוכה, שחקנים, משקפות תלת־ממד ופעילויות נוספות, לצד האפשרות לבקר באחד האתרים המרכזיים בסיפור המקראי של עם ישראל - המקום שבו עמד המשכן במשך מאות שנים.

ראש מועצת בנימין ישראל גנץ: "בחג הסוכות אנחנו מזמינים את עם ישראל להגיע לבנימין ולפגוש את ארץ ישראל דרך הרגליים. לטייל במקומות שבהם התרחשו סיפורי התנ"ך, לרדת למעיינות, לעלות לפסגות ולפגוש את החלוצים שממשיכים היום את סיפור ההתיישבות. החוות בבנימין סובלות בשנים האחרונות מקמפיין דה-לגיטימציה עוין שמובילים אנטישמים ותומכי חמאס בעולם.

עכשיו יש לציבור הישראלי הזדמנות להגיע, לראות בעיניים את החשיבות שלהן ולפגוש את האנשים שחיים ושומרים על המרחב. מול השקרים וההשמצות, התשובה הטובה ביותר היא פשוט לבוא ולראות".

ההרשמה מראש חובה. לכל המסלולים, מועדי היציאה, דרגות הקושי, הפעילויות והזמנת הכרטיסים >>>

שימו לב: קיום האירועים, המסלולים והפעילויות המפורטים בכתבה כפוף להנחיות צה"ל וכוחות הביטחון.