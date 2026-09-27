הקבלת פני רבו - רבני הציונות הדתית | חול המועד סוכות | בנייני האומה | תשפ"ז

ירושלים חוגגת כבוד של תורה ושמחה של מצווה: אלפי משתתפים ומאות רבנים, ראשי ישיבות, דיינים, רבני ערים ורבני יישובים התכנסו הערב (ראשון) בבנייני האומה בירושלים למעמד "הקבלת פני רבו" ה-13. ה

אירוע נערך ביוזמת ארגון "רבני דרך ארץ", בשיתוף עיריית ירושלים ומשרד ההתיישבות, והפך לאחת ממסורות השיא של הציבור הדתי לאומי בחול המועד סוכות.

האירוע יתחיל בהתוועדות מרוממת עם הרב שמואל אליהו, הרב אביהו שוורץ, הרב דודי דודקביץ, הרב חננאל אתרוג ובהנחיית הרב אייל יעקובוביץ.

בשעה 20:00 ייפתח המעמד המרכזי בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי רבני הציונות הדתית לכבודה של תורה, בליווי הזמר נפתלי קמפה ולהקת "אהללה" בניהול ידידיה קליין.

מארגון רבני דרך ארץ" נמסר: "המעמד אינו רק כבוד לתורה, אלא ביטוי עוצמתי לאחדות ולחיבור העמוק בין כלל חלקי הציבור לרבותיהם בשיאה של שמחת החג".