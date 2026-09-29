שמחת בית השואבה התשפ"ז בישיבת מרכז הרב | י"ח תשרי | LIVE שידור חי מירושלים: בבית המדרש של ישיבת "מרכז הרב" מתקיימת הערב (שלישי) שמחת בית השואבה המסורתית, במסגרת חול המועד סוכות תשפ"ז. המונים הגיעו לקחת חלק בשמחת החג, בריקודים ובשמחת התורה, יחד עם תלמידי הישיבה, בוגרים, בחורי ישיבות והציבור הרחב. באירוע משתתפים רבנים, ראשי ישיבות, דיינים, אישי ציבור וראש עיריית ירושלים משה ליאון. שמחת בית השואבה ב"מרכז הרב" הפכה לאורך השנים לאחד מאירועי החג המרכזיים בירושלים, והערב ממשיכה המסורת עם ריקודים, שירה ואווירה של אחדות ושמחת חג. הציבור מוזמן להצטרף לשידור החי ולחוות את שמחת בית השואבה מהמקום.

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