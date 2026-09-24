רמי לוי חושף: זה שווי הנכסים שלי צילום: באדיבות רשת 13

בראיון לעמרי אסנהיים ברשת 13 חושף איש העסקים רמי לוי את שווי הונו הנאמד בכשישה מיליארד שקלים.

"אני שווה הרבה, בערך שישה מיליארד שקל", אומר לוי לאסנהיים.

כשהוא נשאל עד כמה משנה אותו הכסף שלו משיב לוי "בסוף, אני ואתה יכולים לעשות את אותו דבר. כשאני הולך למסעדה עם חברים שלי, לי יש שישה מיליארד ולהם אין, וכולנו יכולים לשלם את המסעדה. אנחנו מרגישים שווים".

אסנהיים תוהה מדוע לוי משתמש בטלפון ישן שאינו מחובר לוואטסאפ. "ברגע שיהיה לי טלפון חכם, אני אדם סקרן, וזה ייקח לי הרבה זמן מהחיים", משיב רמי לוי.

רמי לוי מספר על הדיסלקציה: "אני לא קורא ספרים, מקריאים לי"

לוי גם מגלה בראיון כי הוא מתמודד עם דיסלקציה, ומספר כיצד הקושי בקריאה ובכתיבה מלווה אותו בחיי היומיום.

"אני לא קורא ספרים, מקריאים לי", סיפר לוי. כשנשאל אם הסיבה לכך היא דיסלקציה, השיב בחיוב.

המראיין ביקש לדעת מי מקריא עבורו, ולוי השיב: "לפעמים אם אני רוצה איזה משהו, אני אומר לאשתי תקריאי לי, או למי שנמצא לידי".

לוי הבהיר כי הוא מסוגל לקרוא טקסטים קצרים יותר. "כתבות בעיתון אני יודע לקרוא", אמר, והסביר שהקושי מתעורר בעיקר כאשר מדובר ב"דברים שזה יותר מדי ארוך".