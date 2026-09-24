ראש מועצת שומרון יוסי דגן דורש משר הביטחון, מהרמטכ"ל ומיו"ר ועדת החוץ והביטחון לגבש בדחיפות תוכנית נגד תרחיש "היפוך קנים" של החמאס ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית.

לדבריו, מדובר בתוכנית שתיערך לתרחיש שבו הכוח החמוש של הרשות הפלסטינית, שאמור לשמש כמנגנון שיטור, מפנה את נשקו ואת יכולותיו נגד ישראל ופולש לישובי השומרון ולעוטף שומרון וערי המרכז והשרון.

הדרישה מגיעה לאחר חשיפת מנהרה בעומק של לפחות 25 מטרים בקלקיליה בפעילות של היחידה ללחימה בפשיעה שומרון במחוז ש"י ולוחמי מג"ב איו"ש. לצד המנהרה, שהייתה בשלבי חפירה מתקדמים, נחשפה גם תחילת חפירה של מנהרה נוספת. במקום אותרו אמצעי לחימה רבים.

רפי סער, ראש עיריית כפר סבא הסמוכה, הגיב לחשיפה ואמר כי מדובר ב"אירוע חמור", שממחיש לדבריו כי האיום הביטחוני על תושבי קו התפר הוא "ממשי ומיידי". לדבריו, "זו אינה התרעה תיאורטית - זו מציאות ביטחונית שמחייבת פעולה נחושה".

בפנייתו מתריע ראש מועצת שומרון כי לצד ארגוני הטרור המוכרים ביהודה ושומרון, ובראשם חמאס, ישראל נדרשת לבחון גם את ההתעצמות של מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית וה"משטרה הפלסטינית". לפי פרסומים עדכניים, מדובר בכוח של כ-60 אלף חמושים, הכולל יחידות ייעודיות ללחימה בשטח בנוי ולפשיטות מהירות, לצד אמצעי לחימה ויכולות צבאיות ובהם RPG, נשק צלפים, מקלעים כבדים וכלי רכב משוריינים.

הוא מדגיש כי החשש אינו תיאורטי בלבד. לאורך השנים תועדו מקרים שבהם אנשי מנגנוני הביטחון הפלסטיניים היו מעורבים בפיגועים נגד ישראלים. בין היתר, תועדו מחבלים שהיו אנשי משטרה או קצינים במנגנוני הרשות הפלסטינית. פעילים רשמיים בגופי הביטחון השונים של הרשות ביצעו או היו מעורבים בפיגועים.

לדבריו, לצד ההתעצמות הצבאית יש לבחון גם את הסביבה המדינית והחברתית שבתוכה היא מתרחשת: הסתה נגד ישראל, תמיכה בטרור במערכת החינוך ובתקשורת, ומדיניות הרשות הפלסטינית של תמיכה כספית במחבלים הכלואים בכלא הישראלי ומשפחות מחבלים.

ראש מועצת שומרון אמר: "חשיפת המנהרה בקלקיליה צריכה להדליק את כל הנורות האדומות במדינת ישראל. אנחנו מדברים על עיר פלסטינית שנמצאת מטרים ספורים מיישובי השרון, ובתוכה נחשפת מנהרה בעומק של 25 מטרים, לצד נשק, רובה צלפים וחומר להכנת מטענים. השבעה באוקטובר הוכיח לנו בצורה הקשה ביותר את המשמעות של מצב שבו כוח חמוש שנמצא מולנו צובר במשך שנים יכולות, אימונים, נשק ותשתיות - חמאס הוא דוגמה לכך. אסור למדינת ישראל להגיע למצב שבו בעוד כמה שנים היא תגלה שכוח של עשרות אלפי חמושים, שנמצא בלב יהודה ושומרון ובסמיכות ישירה לערי וישובי ישראל, הפך לצבא שיכול להפנות את קני כלי הנשק שלו נגדנו.

לכן אני דורש משר הביטחון, מהרמטכ"ל ומיו"ר ועדת החוץ והביטחון להכין עכשיו תוכנית נגד 'היפוך קנים' - תוכנית סדורה שתתמודד עם התרחיש שמנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית מתחילים לפעול ככוח צבאי נגד ישראל. צריך לבחון את כמות החמושים, את האימונים, את אמצעי הלחימה, את המודיעין, את התשתיות ואת הקרבה שלהם ליישובים ולבסיסי צה"ל", הוסיף.

"הלקח של השבעה באוקטובר הוא שלא מחכים שהאיום יבשיל. מזהים אותו כשהוא עדיין בתהליך הבנייה ומכינים את המענה מראש. אני לא רוצה שבעוד כמה שנים יגידו לנו: ראינו את המנהרות בקלקיליה, ראינו את ההתעצמות, ראינו את האימונים - אבל לא האמנו שהם יתקפו. מדינת ישראל חייבת להיות מוכנה", סיכם ראש המועצה.