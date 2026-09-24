מבוגרים ובני נוער מהיישוב נווה צוף שבבנימין החלו בימים האחרונים בעבודות לשיפוץ ולהרחבה משמעותית של מעיין עין ריא הסמוך ליישוב, שבו נרצח נתנאל שקרון הי"ד, אב לשישה מהיישוב עלי זהב.

לדברי התושבים, העבודות במקום הן תשובה לרצח ונועדו לחזק את הנוכחות היהודית במעיין ולהבהיר כי הפיגוע לא יביא לנטישת המקום.

במסגרת העבודות הגיעו למעיין מבוגרים ובני נוער מנווה צוף, שהחלו בהקמת פרגולת עץ גדולה שתאפשר למטיילים ולמשפחות לשבת לצד המעיין וליהנות מהמקום, ותשמש גם כנקודה שממנה ניתן יהיה לקפוץ למים.

גלעד ארזי, תושב נווה צוף המשתתף בעבודות, אמר לערוץ 7: "הגענו לשפץ את המעיין, נוער נווה צוף ומבוגרים, במטרה לחזק את האחיזה היהודית במקום. לא נירתע. קוראים לכולם לבוא למעיין ולחזק. עם ישראל חי".