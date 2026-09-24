מדד "קול העם היהודי" של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) לחודש ספטמבר 2026 חושף פער הולך ומתרחב בין הקהילה היהודית בארצות הברית לבין הציבור היהודי בישראל, בכל הנוגע לקשר שבין מדיניות ממשלת ישראל לבין התפרצות האנטישמיות ברחבי העולם.

המדד, שבחן והשווה את עמדות שתי הקהילות, מעלה כי בקרב יהודי ארצות הברית מתחזקת כיום ההנחה שלמהלכי הממשלה הישראלית ישנה השפעה ישירה על גל האנטישמיות הסוחף את הגלובוס.

על פי ממצאי המדד, 39% מהיהודים האמריקאים שנכללו בסקר - שניים מכל חמישה נשאלים - סבורים כי מדיניות ישראל תורמת "במידה רבה" לעלייה באנטישמיות בעולם. מדובר בעלייה משמעותית לעומת 31% בלבד שהחזיקו בעמדה זו בספטמבר 2025.

35% נוספים מהמשיבים בארה"ב מעריכים כי למדיניות הישראלית ישנה תרומה "במידה מסוימת", ורק 23% שוללים כליל כל קשר בין המדיניות לבין גל השנאה - ירידה חדה לעומת 32% ששללו קשר כזה לפני שנה. חוקרי המכון מציינים כי המדד משקף בעיקר את עמדותיהם של יהודים "מחוברים", בעלי זיקה חזקה לקהילה, לישראל או לזהות היהודית, ואינו מהווה מדגם מייצג של כלל יהודי ארה"ב.

בהשוואה ליהודים בישראל שנשאלו את אותה השאלה במדד החברה הישראלית, התמונה כמעט הפוכה. בישראל, רק 28% מייחסים למדיניות הממשלה תרומה ניכרת לעליית האנטישמיות, בעוד שרוב של 44% אינם רואים כל קשר בין הדברים. הפער העמוק בא לידי ביטוי גם בשאלה כיצד על ישראל לפעול בעקבות התגברות האנטישמיות. כ-28% מהיהודים האמריקאים סבורים כי על ישראל לשנות את מדיניותה בעקבות המצב "במידה רבה", קפיצה לעומת 21% בשנה שעברה, לעומת 17% בלבד מהיהודים בישראל שסבורים כך. מנגד, 57% מהישראלים קובעים כי אין לשנות את המדיניות כלל, לעומת 37% בלבד בקרב יהודי ארה"ב.

לקראת ראש השנה בחן המדד גם את מצב הרוח והאופטימיות ביחס לעתידה של מדינת ישראל. הנתונים מראים כי הישראלים אופטימיים משמעותית לגבי עתיד מדינתם בהשוואה ליהודי ארה"ב, אף שבקרב הקהילה האמריקאית נרשמה ירידה ברמת הפסימיות ביחס לשנה שעברה.

בעוד ש-43% מהיהודים בישראל מביעים אופטימיות ביחס לעתיד המדינה, רק 19% מיהודי ארה"ב המחוברים שותפים לתחושה זו. עם זאת, שיעור הסבורים כי ישראל מצויה ב"הידרדרות שתימשך" כמעט זהה בשתי הקהילות ועומד על כרבע מהנשאלים. נתון זה משקף שיפור במידת האופטימיות של יהודי ארה"ב, שכן בשנת 2025 סברו 38% מהם כי ההידרדרות תמשיך. ניתוח לפי זהות פוליטית בארה"ב מעלה כי 51% מהשמרנים המובהקים אופטימיים לגבי עתיד ישראל, לעומת 4% בלבד מהליברלים המובהקים, שמחציתם חוששים מהמשך ההידרדרות.

נשיא המכון למדיניות העם היהודי, פרופ' ידידיה שטרן, התייחס לממצאי המדד וציין כי הנתונים ממחישים שהקשר בין ישראל ליהודי התפוצות אינו חד-ממדי.

לדבריו, לצד התרחבות הפער בתפיסות לגבי הקשר בין המדיניות לבין האנטישמיות, יהודי ארה"ב מציגים פחות פסימיות לגבי עתיד המדינה והשפה העברית ממשיכה לשמש כמרכיב מרכזי בזהותם. שטרן מדגיש כי המסקנה העולה מהמדד היא שיש לדעת להבחין בצורה ברורה בין ביקורת על מדיניות הממשלה לבין מידת הקשר, הזיקה והמחויבות העמוקה לישראל ולזהות היהודית.