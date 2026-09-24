אריאל סופר מחרז ז"ל, בן 13 מקריית אתא, הוא הנער שנהרג אמש (רביעי) בתאונת הדרכים הקטלנית בצומת צבר בקריית ביאליק.

אריאל, בנם של חופית ותומר סופר ותלמיד חטיבה א', נפגע מרכב ופונה לקריה הרפואית רמב"ם תוך כדי פעולות החייאה. בבית החולים נאלצו הצוותים הרפואיים לקבוע את מותו.

צוותי מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו לזירה מצאו אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהוא סובל מפגיעה רב־מערכתית. לאחר פעולות החייאה הוא פונה בניידת טיפול נמרץ במצב אנוש.

מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי אריאל שהה במקום עם כמה מחבריו. לדברי המשטרה, בשלב מסוים, במהלך משחק ומסיבה שעדיין אינה ידועה, הוא ירד לכביש ונפגע מרכב חולף.

נהג הרכב נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. בוחני תאונות הדרכים של מרחב אשר ושוטרי תחנת זבולון הגיעו למקום, אספו ממצאים ופתחו בחקירת נסיבות התאונה.

ראש עיריית קריית אתא, יעקב פרץ, ספד לאריאל: "הבוקר קיבלנו בשורה קשה מנשוא. אין מילים שיכולות לנחם על אובדן של ילד. הלב יוצא אל אמו חופית, עובדת מערכת החינוך שלנו, ואל בני המשפחה כולם, שנאלצים להתמודד עם הכאב הנורא הזה".

"בשם תושבי קריית אתא כולם אנו שולחים את תנחומינו מעומק הלב", הוסיף פרץ. "בשעה הקשה הזו כולנו מחבקים את המשפחה ואת חבריו לספסל הלימודים של אריאל".

הלווייתו של אריאל תתקיים היום (חמישי) בשעה 15:30 בבית העלמין ארץ החיים בצומת אעבלין.