ארצות הברית הזהירה את ממשלות ספרד, צרפת ואיטליה כי רוסיה מתכננת לבצע נגדו מתקפת כלי טיס בלתי מאוישים חריגה.

על פי דיווח שפורסם בעיתון הספרדי "אל מונדו", ההתרעה המודיעינית המפורטת הועברה לשלוש המדינות האירופיות על ידי סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב (CIA), בעקבות מגעים וביקור שקיים ראש הסוכנות ג'ון רטקליף במוסקבה.

לפי המידע שאספו שירותי המודיעין האמריקניים ושורטט בדוח שחולק לממשלות באירופה, הקרמלין בוחן תוכניות להסלמה ישירה מול מדינות נאט"ו. גורם הביטחון המקורב למשרד ההגנה של ליטא ציין כי אחת האפשרויות המרכזיות שנבחנות היא שיגור כטב"מים מתוך מכולה מוסתרת המוצבת על סיפונה של ספינת סוחר אזרחית בים התיכון, טקטיקה שאינה מסובכת לביצוע מורכב. במערכת הביטחון הצרפתית סיווגו את המידע האמריקאי כבעל אמינות גבוהה ביותר.

במרכז התרחיש המודיעיני עומדת אפשרות השימוש בכטב"מים רוסיים מסוג "גרברה". מדובר בכלי טיס בלתי מאויש קל יחסית, באורך של כארבעה מטרים ובעל מוטת כנפיים של כמאתיים וחמישים סנטימטרים, המגיע למשקל של עד שמונה עשר קילוגרמים ולמהירות של כמאתיים קילומטרים בשעה. הטווח המרבי של הכטב"ם עומד על כשיש מאות קילומטרים, והוא משתנה בהתאם למשקל מטען הנפץ ולתנאי מזג האוויר והרוח.

הערכות המומחים מצביעות על כך שספינת סוחר תמימה למראה יכולה לשאת על סיפונה מספר כטב"מים מסוג זה, ולשגרם באמצעות משגרים קלים ופשוטים. במידה והשיגור יתבצע ממרחק של מאות קילומטרים מהחוף, זמן הטיסה של כלי הטיס אל היעד בחוף האירופי יעמוד על שעה עד שעתיים בלבד.

אף שמטען הנפץ של כטב"ם ה"גרברה" אינו גדול מספיק כדי להשמיד כליל מתקן תשתיות מאסיבי, הוא בעל פוטנציאל להצית שרפות נרחבות, לפגוע בציוד רגיש בשטח פתוח ולהביא לסגירה זמנית של נמלים ימיים או נמלי תעופה מרכזיים. בשל כך, מעריכים האנליסטים כי מטרת הפעולה הרוסית אינה בהכרח גרימת הרס פיזי נרחב, אלא השגת אימפקט פוליטי וכלכלי רחב היקף לצד הפגיעה הנקודתית.

בדיווח הובהר עוד כי המרחק הגיאוגרפי של מדינות כמו ספרד או בריטניה מהגבול הרוסי אינו מעניק להן חסינות. מומחים בריטיים ציינו כי רוסיה אינה מחויבת לתקוף אך ורק במדינות החזית המזרחית הקרובות אליה, אלא עשויה לבחור לפגוע דווקא במקומות המהווים את הנקודה החלשה של אירופה, במדינות שלא השקיעו במערכות הגנה אוויריות ונגד טילים המותאמות לאיום מסוג זה.