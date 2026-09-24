ראש מועצת יש"ע ויו"ר מועצת בנימין, ישראל גנץ, מספר לערוץ 7 על השיחה שקיים עם ראש הממשלה אחרי הפיגוע בכביש 443.

"אמרתי לו שהמענה צריך להיות מעבר להתקפה הרבה יותר משמעותית. כפר שיצאו ממנו מחבלים, צריך להוציא את התושבים שלו מהבתים, לעבור בית אחר בית, לוודא שאין שם תחמושת ואמצעי לחימה ורק אז לפתוח. צריך לחזק, לא רק בתוספת כוחות, אלא לעבור לפעולות יותר אגרסיביות כדי לבלום את הגל הזה", אומר גנץ.

הוא קובע כי "ביהודה ושומרון אף פעם לא היה שקט. הצבא פועל בצורה התקפית, פוגע במחבלים, אבל האירועים האחרונים מלמדים על גל חדש שעולה והתשובה לגל הזה צריכה להיות מאוד מהירה".

לתחושתו של גנץ "ראש הממשלה הפנים את הדברים ולהבנתי בימים הקרובים נראה צעדים אופרטיביים בשטח בימים הקרובים". לשאלתנו אם יוכל ראש הממשלה להורות על צעדים שכאלה על אף הלחצים הבינלאומיים, משיב גנץ ואומר כי להתרשמותו ועל רקע העבודה המשותפת בשנים האחרונות, "ביטחון מדינת ישראל לנגד עיניו מול כל הלחצים והאמירות. לחצו עליו גם שלא להיכנס לרפיח ולא לתקוף באיראן, אבל הוא עשה מה שנכון למדינת ישראל. בנושא הזה אני טוען שמה שנכון לישראל הוא גם החלת ריבונות לפחות בשטחים השולטים, גם בשטחי A וגם בשטחי B, ובוודאי הקמת חוות במקומות האלה. זה הביטחון של ישראל וזו הבקשה שלי ממנו ומהממשלה. זה מה שיוכל לסייע לבלום את גל הטרור הנוכחי. כשנהיה עמוק יותר בשטח ובמרחבים הפתוחים נראה הרבה פחות טרור ופיגועים על הכבישים הראשיים".

לשאלתנו אם הוא מזהה גורם כלשהו שהגביר באחרונה את המוטיבציה הערבית לפגע או יצר פתח מבצעי כלשהו שאיפשר לגל הטרור להתגבר, משיב גנץ ואומר כי לטעמו לא מדובר באירוע נקודתי אלא בצירוף נסיבות הכולל לחץ ברחוב הערבי, עידוד של הרש"פ את הטרור, ראיית הערבים את איראן ככזו שמצליחה לעמוד מול ארה"ב, מעורבות טורקית ועוד שיחד מובילים למציאות זו.

גנץ מסכים גם להערכה לפיה לבחירות המתקרבות ישנה השפעה על הרחוב הפלשתיני. זאת בין השאר על פי עדויות שמתאספות על כוונת הרש"פ לפעול בכל דרך על מנת להביא לנפילת ממשלת נתניהו. "זה קשור גם לבחירות האמצע בארה"ב, שבהן הנשיא טראמפ עסוק כעת. הם מזהים את זה, בצירוף החגים הדברים מתלכדים לזמן מורכב שבו האויב מנסה לאתגר אותנו".

עוד שאלנו את ישראל גנץ אם לקראת החגים קיימת הנחיה כלשהי למתיישבים להגברת זהירות, מניעת נוכחות באתרים היסטוריים ובמעיינות וכיוצא באלה, וגנץ משיב בתוקף: "חס ושלום. ההנחיות הן לטייל כמה שיותר וליהנות כמה שיותר. הצבא עובד ואנחנו בשיח רצוף עם אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה והמח"טים. הצבא מתגבר כוחות ואנחנו נמשיך לטייל. בחג הסוכות אנחנו יוצאים לדירת עראי שמסמלת את הפריחה והצמיחה. המשימה שלנו היא לצאת לשטחים הפתוחים, וכעת אני בדרכי לסיור לנקודות הבאות של השטחים השולטים על הישובים והכבישים מהגובה, ואנחנו צריכים לאכלס אותן".