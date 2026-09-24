המשמעות של המאבק המתנהל סביב תקציבי החינוך הממלכתי-דתי פורום החינוך הדתי

פורום החינוך הדתי משיק סרטון חדש וחריף, שמבקש להמחיש את המשמעות של המאבק המתנהל סביב תקציבי החינוך הממלכתי-דתי.

תחת המסר "כשהם מנסים למחוק את החינוך הממלכתי-דתי - הם מנסים למחוק את כל מה שטוב במדינת ישראל", מציג הסרטון בזה אחר זה מוסדות, פעילויות ודמויות שנעלמות מהמסך כאילו נמחקו. במרכז הסרטון נראה אדם היושב מול מחשב ומוחק תיקיות, כשבמקביל נעלמים מהתמונה בתי ספר, חיילים, פעילות התנדבותית, מעבדות, קהילה ומוסדות ציבור. הסרטון מסתיים בקריאה: "אסור שזה יקרה".

הסרטון עולה ברקע הקפאת כספים בימים הללו בבג"ץ אשר מסכנת באופן מיידי את המשך פעילות החינוך הממלכתי דתי, וכחלק מהמאבק הציבורי סביב עתירות ארגוני השמאל שמתנהלות נגד אופן תקצוב החינוך הממלכתי-דתי. בפורום החינוך הדתי טוענים כי מאחורי הדיון על "פערי תקצוב" עומדת בפועל סכנה לפגיעה במרכיבים שמאפשרים לחמ"ד להיות גם ממלכתי וגם דתי - לימודי קודש, תפילה, תוכניות זהות ומאפיינים ייחודיים נוספים של המערכת.

לדברי גורמים בפורום, מטרת הסרטון היא להמחיש שהפגיעה הנגרמת לחמ"ד כבר בימים אלו אינה מסתכמת בעוד סעיף תקציבי, אלא מחיקה של החינוך הממלכתי-דתי שהוא הבסיס שממנו צמחו דורות של עשייה, שירות, התנדבות ומנהיגות בציונות הדתית ובחברה הישראלית.

מפורום החינוך הדתי נמסר: "מי שפועל ופוגע בחינוך הממלכתי-דתי לא מחפש באמת שוויון. אנחנו אומרים לציבור בצורה ברורה: אם פוגעים בחינוך הזה, פוגעים באחד ממפעלי החיים המרכזיים של מדינת ישראל ובמערכת שבנתה דורות של שליחות, אחריות ואהבת המדינה. אסור לתת לזה לקרות".