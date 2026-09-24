תא"ל במיל' הראל כנפו, שכיהן בין היתר כמפקד המכללה הבין-זרועית לפיקוד ומטה, ראש מטה פיקוד דרום ומח"ט הצנחנים במילואים, רואה בהרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון מהלך בעל משמעות ביטחונית ישירה.

בראיון לערוץ 7 טען כנפו כי הקמת יישובים שימשה לאורך השנים כלי לחיזוק הביטחון באזורים שונים בארץ, וכי לשיטתו אותו עיקרון נכון גם כיום ביהודה ושומרון.

"ההתיישבות היא שם נרדף לביטחון. עוד מהקמת המדינה בכל פעם שרצינו להגיע ליותר ביטחון במקומות המרכזיים בנינו ישובים מסביבם. כך התפתחנו, כך נולדו המושבים והקיבוצים. כך במשך שנים יהודה ושומרון שומרים על מרכז הארץ. אם הפלשתינים מתעסקים במי שסביבם, אין להם כוח להתעסק עם תל אביב ירושלים ומקומות אחרים, וככל שמקימים יותר מקומות נוצר יותר ביטחון", קובע כנפו.

הוא מוסיף: "ישובי הנגב המערבי היו הכי בטוחים כשהיו יישובים בתוך רצועת עזה. באותה תקופה לא פרצו אף פעם לישובי הנגב המערבי. הישובים שבתוך רצועת עזה סיפקו ביטחון לכל היתר וכך היה גם בכל גבולותינו".

בהמשך דבריו מנתח כנפו בקצרה את משמעות המונח גבולות ברי-הגנה, וקובע כי ממזרחה של מדינת ישראל ניתן להגדיר אך ורק את נהר הירדן כגבול בר-הגנה, כזה שיהיה קשה לפרוץ אותו. עוד הוא מזכיר כי "כשהירדנים ישבו בירושלים המזרחית, צלפים ירו לתוך הרחובות של ירושלים. כשהרחקת את מדינת ירדן אל מעבר לנהר הירדן, צלפים כבר לא יורים והורגים יהודים באשר הם".

בהקשר זה שאלנו את כנפו גם על הצבא הירדני, שאותו הציע אביגדור ליברמן להכניס לשטחי יהודה ושומרון ולהניח בידיו את מפתחות האחריות על האוכלוסיה הפלשתינית. "היו זמנים שאפשר היה לחשוב שזה פתרון יעיל יותר מהרשות הפלשתינית הרוצחת וההורגת. היום יודעים שזה רעיון לא בר-יישום. רק צבא ההגנה לישראל יכול להגן על היהודים בארצם. לכן ישראל צריכה לשלוט על כל השטח שבין הירדן והים, וכל מי שחי באזור הזה ואינו יהודי צריך לקבל עליו את סמכות מדינת ישראל. אם לא, שלא יהיה פה ויעבור למקום אחר".

בהתייחס לערך הביטחוני-מבצעי של מפעל החוות והישובים החדשים שהוקמו בשנים האחרונות הוא מרחיב ומסביר: "כל מה שימנע מהרש"פ להפוך להיות מדינה בליבה של ישראל, הוא רעיון טוב. מדינה פלשתינית שקמה בתוך מרכז ישראל היא תחילת הסוף של ישראל. למה? כי השבעה באוקטובר. כי כשנתנו אדמה לערבים והוציאו את היהודים זה הפך לחמאסטן וזה יקרה ביהודה ושומרון. המדינה הפלשתינית תהפוך מהר מאוד למדינת חמאס בתוך לב ישראל".

במציאות שכזו, מתריע ומזהיר כנפו, "אף מטוס לא יוכל להמריא מנתב"ג, אף ישראלי לא יוכל לנסוע בכביש 6, 443 או כביש 5 ובוודאי שלא בבקעה. זו תחילת הסוף של מדינת ישראל".

מול המציאות הזו "כל חווה או ישוב שאתה מקים הם השתלטות על שטחי C. כל שטח שאתה לא אוחז בו הפלשתינים מנסים להתרחב לתוכו ולקבוע עובדות בשטח וליצור מצב שבו אפשר יהיה להקים מדינה פלשתינית,, אומר כנפו המציין בדבריו את חשיבות "הבשורה היפהפייה שהתבשרנו בה על ידי סמוטריץ' וחבריו", בשורת ההתיישבות בשטח 1-E, שטח שיפריד בין מדבר יהודה לבין השומרון ורמאללה ובפועל ימנע את הקמתה של המדינה הפלשתינית. "לכן זה טוב ומבורך".

הוא מציע שעל מנת להגביר את ההיאחזות היהודית בשטחים שכאלה, תעניק המדינה אדמות חינם לאזרחיה ובלבד שיבנו שם דירות "וכמה שיותר. כדי שיהיו שם כמה שיותר יהודים וככה תמנע הקמתה של מדינה פלשתינית שבקצה שלה המשמעות היא השמדה של ישראל".

לטעמו, ההגנה היעילה ביותר לאותה התיישבות חדשה לא צריכה לבוא דווקא מכיוון הצבא, אלא מאימוץ התפיסה האמריקאית שבה לאזרח יש נשק ואיתו הוא יכול להגן על נחלתו וביתו מפולשים, "שיהיה מותר לירות בכמי שפולש לשטח שלהם, בדיוק כמו שקורה בארה"ב". להערכתו אחרי תקופה של גינויים ו'העולם כולו נגדנו', תקופה שתהיה מורכבת, העולם יבין לאחריה שישראל רצינית ושהיהודים מגינים על עצמם בכל מקום שבו הם נמצאים גם ללא צורך בצבא.

לסיום הוא מביע תקווה להמשך ממשלת ימין על מלא, כזו שתמשיך את תנופת ההתיישבות ו"כשהעולם יבין שאנחנו רציניים בעניין ההתיישבות ביהודה ושומרון, אולי יעשו לנו קצת סנקציות, עשו לנו גם בעבר ולמרות זאת לאן הגענו... העולם יפסיד אותנו ולא אנחנו נפסיד אותו. אפשר לראות לאורך כל שנות קיומה של ישראל שכל מי שעשה עלינו חרמות הוא זה שנפל. לא אנחנו".