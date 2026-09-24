עמיחי עטיה הי"ד, בן 17 מהיישוב איתמר ותלמיד כיתה י"ב בישיבת חיצים, יצא עם חבריו לאירוע סליחות בחדרה - ולא שב הביתה.

לצערנו נגדעו חייו של נער אהוב ומלא שמחת חיים, שהותיר אחריו הורים, אחים ואחיות, חברים וקהילה שלמה שמתקשה לעכל את האובדן.

עמיחי גדל באיתמר והיה מחובר בכל ליבו למקום, לאדמה ולנופים שסביבו. הוא אהב לטייל באזור, הכיר את השבילים והמרחבים והאמין בחשיבותה של ההתיישבות בארץ ישראל.

היו שותפים בהקמת מצפה עמיחי, בהנצחתו ובהמשך הדרך>>>

בני משפחתו וחבריו מתארים נער ערכי, שמח ואהוב, בעל חיוך תמידי, שהיה שותף פעיל בחיי הקהילה ודמות משמעותית בקרב בני הנוער ביישוב.

מתוך הכאב הגדול, החליטו בני משפחתו וחבריו להנציח אותו בדרך שמבטאת את הערכים שלפיהם חי: אהבת הארץ, חיבור לאיתמר ועשייה למען ההתיישבות.

כך נולד החזון להקמת "מצפה עמיחי".

עמיחי עטיה הי"ד צילום: באדיבות המשפחה

המצפה יוקם באזור שבו עמיחי אהב כל כך לטייל, בנקודה אסטרטגית החולשת על הסביבה.

הוא יהיה מקום של זיכרון, מפגש וחיבור לנוף, אך גם נקודה בעלת חשיבות ממשית: הקמתו תחזק את הנוכחות והאחיזה בשטח ותסייע בשמירה על איתמר ועל האזור כולו.

מצפה עמיחי יחבר בין הזיכרון לעשייה. במקום שבו עמיחי טייל, אהב ושמח, יקום אתר שימשיך לספר את סיפורו ויבטא את אהבתו הגדולה לארץ ישראל.

כך, מתוך השבר, תצמח נקודה חדשה של חיים, בניין והמשכיות.

כדי להפוך את החזון למציאות, בני המשפחה והחברים יוצאים כעת לקמפיין גיוס המונים ומזמינים את הציבור כולו להצטרף.

היו שותפים בהקמת מצפה עמיחי, בהנצחתו ובהמשך הדרך>>>