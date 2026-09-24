בבית החולים רמב"ם נקבע מותו של ברוך נריה, בן ה-9 מפרדס חנה, שנדבק ב"אמבה אוכלת מוח", אחרי ששחה בחוף כורסי שבכינרת.

ממצאי החקירה האפידמיולוגית שבוצעה בנושא מעלים כי הילד, שאושפז לפני כשלושה שבועות, שחה בחוף כורסי שבאגם הכנרת כשישה ימים לפני אשפוזו החולים.

במשרד הבריאות ציינו כי מדובר במחלה נדירה מאוד עם אחוזי תמותה גבוהים. ברחבי העולם כולו תועדו עד כה פחות מ-500 מקרים של הידבקות, כאשר בשנה החולפת אובחנו שני מקרים בארצות הברית, ובישראל נרשמו שלושה מקרים בשנים האחרונות.

האמבה המדוברת היא יצור מיקרוסקופי הנמצא בעיקר בגופי מים מתוקים וחמים, ובמקרים נדירים במיוחד היא חודרת למערכת העצבים המרכזית וגורמת לזיהום קשה. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה חודרים דרך האף, ומשם היא עלולה להגיע למוח. במשרד הבריאות מבהירים כי לא ניתן להידבק משתיית המים וכי המחלה אינה עוברת מאדם לאדם.