סיעת הציונות הדתית קיימה היום (חמישי) ישיבת סיעה דחופה בנקודת המרעה שפונתה ליד מג'ד אל־כרום.

הישיבה נערכה לצורך התנעת העתקת מהפכת ההתיישבות ביהודה ושומרון אל ייהוד הנגב והגליל, בהובלת יו"ר המפלגה שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

הישיבה נערכה תחת אבטחה כבדה ובמבצע מורכב שלקחו בו חלק למעלה מ-140 לוחמי מג"ב.

"התמונות שאנחנו רואים פה מספרות יותר מכל את הסיפור של הגליל. סיעה בכנסת באה לבקר באזור ריבוני של שטח מדינת ישראל, ויש פה מבצע צבאי של מאות שוטרים, עשרות ניידות ומכת"זיות כאילו אנחנו בעזה. התמונה הזאת שאתם רואים עכשיו מספרת את אובדן הריבונות והמשילות של ישראל בגליל. זה ה-איום על הביטחון לאומי של מדינת ישראל. אנחנו לא מסוגלים לומר באופן ברור שאנחנו בונים, נוטעים, מיישבים וכן, מייהדים את הגליל", אמר סמוטריץ'.

"אוזלת היד וחוסר המשילות שלנו בחבלי הארץ הנפלאים שלנו, היא חזרה מדאיגה ומסוכנת לימי השישה באוקטובר, בהם ישראל פחדה לתקוף אוהל מצ'וקמק בהר דב מחשש להסלמה רבתי. בדיוק כך אנחנו פוחדים היום להקים נקודת מרעה פשוטה בגליל מחשש להפגנות אלימות של ערבים. מנסים להדחיק, לטמון את הראש החול ולהימנע מעימות בכל מחיר, אבל בכך רק דוחים את העימות והופכים אותו לגדול ומסוכן עשרת מונים".

בהמשך הודיע השר: "בקדנציה הבאה הקרנבל הזה יסתיים. אנחנו לוקחים אחריות על הסוגיה הזו ונביא לייהוד הנגב והגליל. במקום שבו יש התיישבות יהודית עם אחיזה בקרקע, יש משילות וביטחון. אני נחוש להעתיק את מה שהצלחתי לעשות ביהודה ושומרון אל הנגב והגליל. פתחנו כבר הרשמה לגרעיני התיישבות ראשונים והביקוש בשיא - מעל 500 משפחות כבר נרשמו למהפכה. היעד שלנו הוא להביא למיליון יהודים נוספים בנגב ובגליל, הקמת 40 יישובים חדשים לצד עשרות חוות חקלאיות, הרחבה משמעותית של היישובים הקיימים ומאות אלפי פתרונות דיור".

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק: "אסור לאבד את הצפון. המצב בגליל הוא סכנה אסטרטגית, גם אם לפעמים היא מתחת לרדאר, ואל המצב הזה דרדרו אותנו שיטות תכנון וניהול קרקע פוסט ציוניות, לא שוויוניות ולא הגיוניות, שמחייבות תיקון. לאורך כל הקדנציה החולפת עמלתי לתקן, לשפר, לקדם, לבלום ולשנות, במערכה עיקשנת בין השוחות. לא עוד. בקדנציה הקרובה ניקח לידינו את סמכויות רמ"י ומנהל תכנון כדי להוביל שינוי אסטרטגי בדרך המלך תוך תיקוני חקיקה ונהלים. ממש כפי שפעלנו ביו"ש".