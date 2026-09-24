שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים, רבקה פרידמן-פלדמן דחתה היום (חמישי) את בקשת פרופ' אביחי מנדלבליט לדחות את עדותו במשפט נתניהו שנקבעה לאחרי החגים.

בפנייתו ביקש מנדלבליט להעיד רק במהלך החודשים נובמבר או דצמבר - לאחר הבחירות לכנסת ה-26.

השופטת קבעה כי הנימוקים שהציג מנדלבליט אינם מצדיקים שינוי בלוח הזמנים שנקבע, אם כי הותירה פתח צר לבחינה מחודשת של ההחלטה במידה שצוות ההגנה יעמיד עדים חלופיים לאותם ימי דיונים.

בבקשה הרשמית שהגיש פירט מנדלבליט, המכהן כיום כדיקן הפקולטה למשפטים במכללה האקדמית רמת גן, שורה של נימוקים מקצועיים המקשים עליו להתייצב לשלושת מועדי העדות שנמסרו לו ב-17 בספטמבר.

לדבריו, שנת הלימודים האקדמית בפקולטה החדשה עתידה להיפתח ב-1 בנובמבר, והימים שלאחר חג הסוכות הינם תקופה קריטית הדורשת עבודה אינטנסיבית הכוללת גיוס סגל מרצים, הכשרת צוות מנהלי, קליטת סטודנטים וגיבוש תוכניות לימודים. לטענתו, מדובר במלאכה רבה מאוד המחייבת את נוכחותו השוטפת בשטח.

אלא שבית המשפט לא קיבל את טיעוניו ואותת כי הוא אינו נוטה לעכב את מהלך הדיונים המתוכנן סביב עדותו המרכזית.